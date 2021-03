Bad Doberan

Für Albrecht Jax war der 1. März in diesem Jahr ein besonderer Tag. „Vor genau 850 Jahren wurden zwölf Mönche aus dem niedersächsischen Kloster Amelungsborn losgeschickt, um das Christentum stärker nach Mecklenburg zu tragen“, erklärt der Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Bad Doberan. „Eine 400 Kilometer lange Reise, wochenlang unterwegs, vollkommen ins Ungewisse: Wenn man sich vorstellt, was das für die überwiegend jungen Leute bedeutet hat – da wird Geschichte lebendig.“ Denn ihre Ansiedlung im heutigen Ortsteil Althof gilt offiziell als Gründung des Klosters Doberan.

„Die Althöfer Kapelle soll ein bisschen aus ihrem Dornröschen-Schlummer geholt werden.“ Albrecht Jax, Münster-Pastor Quelle: Lennart Plottke

Eine nach Jax’ Auffassung wichtige Erinnerung: „Es ist doch spannend zu erfahren, wo wir herkommen und warum wir hier sind.“ Deshalb wolle auch die Kirchengemeinde die Klostergründung im Jahr 1171 mit einigen kleineren und (wenn möglich) auch größeren Veranstaltungen würdigen. „Zum stimmungsvollen Auftakt gab es am vergangenen Montag ein Abendgebet vor der Althöfer Kapelle“, sagt der Pastor. „Über der Wiese lag der Nebel – da konnte man sich schon ein bisschen in die damalige Zeit hineinversetzen.“

Feierlichkeiten: Derzeit noch vieles im Unklaren

Ob Vortrags- oder Musikreihen – „mit Blick auf die geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten ist derzeit noch vieles im Unklaren“, macht Albrecht Jax deutlich. „Ich gehe aber davon aus, dass im ersten Halbjahr noch nicht so viel läuft.“ Vielleicht sei ja im Sommer etwas möglich: „Es könnte beispielsweise spezielle Führungen durch Althof geben, um die Klostergeschichte direkt vor Ort zu erleben.“

Seine Hoffnung: „Die Tage zwischen dem 30. April und 2. Mai sind eigentlich als Festwochenende definiert – unter anderem möchte hier der Althof-Verein seinen Handwerkermarkt veranstalten, dazu ist am Sonntag ein ökumenischer Festgottesdienst auf der Wiese vor der Kapelle geplant.“

Geplante Predigt von Bischof Jeremias

Mit dabei werden dann auch „katholische Mitmenschen“ sein, die Althof vor allem in den 1990er Jahren als Wallfahrtsort genutzt hätten, blickt Jax voraus: „Die Predigt wird an diesem besonderen Tag Bischof Tillmann Jeremias halten.“ Auch mit diesem Gottesdienst solle die Althöfer Kapelle „ein bisschen aus ihrem Dornröschen-Schlummer geholt werden“, erklärt der Münster-Pastor.

Zum offiziellen Gründungstag des Klosters Doberan gab es am 1. März vor der Althöfer Kapelle ein Abendgebet. Quelle: Martin Heider

Denn eine dauerhaft geschlossene Tür und ein Schaukasten mit Verweisen auf Veranstaltungen in Bad Doberan könne für diesen ganz speziellen Ort nicht alles sein. „Deshalb ist die Kapelle ab sofort immer samstags zwischen 11 und 13 Uhr geöffnet“, kündigt Albrecht Jax an. „Die Kirche kann besichtigt werden, die Menschen können sich setzen, innehalten – wir wollen sie damit wieder stärker ins Bewusstsein der Leute rücken.“

Idee: Althof als Pilger-Kapelle

Und Jax hat noch größere Pläne: „Althof könnte sich nach meinen Vorstellungen zu einer Pilger-Kapelle entwickeln – denn die Via Baltica von Rostock über Parkentin, den Hütter Wohld bis nach Bad Doberan und Alt Karin führt als Teil des Jakobsweges direkt hier vorbei.“ Eine Vision mit Charme. „Pilger suchen normalerweise nicht unbedingt den touristischen Hochbetrieb“, meint Jax mit Blick auf das Doberaner Münster. „Da kann so eine kleine, etwas abgelegene Kirche schon ein guter Anlaufpunkt sein.“

Zunächst steht jedoch die Klostergründung im Fokus. „Wenn möglich, wollen wir die Jubiläumswochen im September mit den Klostertagen abschließen“, sagt Albrecht Jax. „Das ist zumindest der Plan – mal gucken, was wir davon am Ende tatsächlich realisieren können.“

Apropos Plan: „Ich denke mir diese ganzen Sachen ja nicht allein aus“, stellt der Doberaner Pastor klar. „Das ist ein Produkt aus vielen guten Ideen – Kompliment, wie meine Mitarbeitenden auch in dieser Zeit ihre Kreativität bewahren.“

