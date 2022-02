Bad Doberan/Kühlungsborn

Die Vorfreude der Fans steigt: Weil die Landesregierung in der vergangenen Woche auch für den Amateur- und Freizeitsport die bislang strengen Vorschriften gelockert hat, ist an diesem Wochenende ein Spielbetrieb vor Zuschauern möglich. Allerdings nur dann, wenn die Corona-Warnampel in der jeweiligen Region nicht drei Tage nacheinander auf Rot umschlägt. „Im Moment ist das zwar im Landkreis Rostock der Fall“, sagt Andreas Jahncke, Vereinschef des Doberaner FC. „Aber erst seit Donnerstag – wir können also mit unserem Testspiel am Samstag planen, weil die verschärften Maßnahmen erst zwei Tage nach dem Erreichen der roten Stufe gelten.“

Dann trifft die zweite Männermannschaft des DFC auf dem Kunstrasenplatz an der Verbindungsstraße um 13 Uhr auf den Güstrower SC II. „Und es dürfen Zuschauer mit dabei sein“, erklärt Jahncke. „Wir freuen uns drauf und wenden unser bewährtes Hygienekonzept an.“ Aktuell müssen bei allen Spielen die 2G-plus-Regeln (vollständig geimpft oder genesen plus negativer Corona-Test oder Booster-Impfung) umgesetzt werden. Bei der zumindest noch am Wochenende gültigen Warnstufe Orange sind im Außenbereich bis zu 1000, in Hallen maximal 200 Zuschauer erlaubt. Das Tragen von FFP2-Masken ist Pflicht.

Unabhängig davon hätten die DFC-Fußballer in den vergangenen Wochen ihren Trainingsbetrieb so gut wie möglich aufrechterhalten, sagt Jahncke: „Unter Orange-Bedingungen geht das natürlich leichter – bei Rot mussten die Spieler in Gruppen mit bis zu 25 Personen unterteilt werden.“ Zusätzlich würden dann 2G-plus-Regelungen greifen: „Immerhin haben wir vom Kreissportbund genügend Tests zur Verfügung gestellt bekommen.“ Die nächste reguläre Partie in der Landesliga steigt übrigens am 18. März auf dem heimischen Rasen gegen den SV Hafen Rostock 61.

Gleich drei Partien in Kühlungsborn

Auch die Fans des FSV Kühlungsborn können an diesem Wochenende bei Spielen der Männer- und Kindermannschaften live dabei sein. „Wir haben uns dazu entschieden, unsere Begegnungen vor Zuschauern auszutragen“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Phillip Reimer. „Am Sonntag spielen unsere Junioren um 10 Uhr auf dem Sportplatz in West, um 13 Uhr tritt hier unsere zweite Männermannschaft zu einem Testspiel gegen den TSV Bützow an.“

Auch am Sonntag erwartet die Kühlungsborner Fußballfreunde eine Livepartie: Dann spielt die erste Männermannschaft um 14 Uhr gegen den Sievershäger SV. „Wir kontrollieren dabei natürlich die 2G-plus-Vorgaben“, macht Reimer deutlich. „Ob das Tragen einer FFP2-Maske an der frischen Luft wirklich notwendig ist, wage ich allerdings zu bezweifeln.“

Spielbetrieb für Doberaner Handballer ausgesetzt

Die erste Handball-Männermannschaft des Doberaner SV würde die Lockerungen hingegen nicht unmittelbar betreffen, sagt der Vorsitzende Hartmut Polzin: „Der Spielbetrieb in der Oberliga Ostsee-Spree ist aktuell ausgesetzt – wir werden im Februar keine Heimspiele mehr austragen.“ Auf diese Vorgehensweise hätten sich in der vergangenen Woche Vertreter der 18 Vereine sowie die Staffelleiter in einer Videokonferenz verständigt, so Polzin: „Ein Neustart ist für den 5. März geplant – dann hoffentlich wieder mit Zuschauern.“

Ziel sei es, bis Mitte April sämtliche Nachholspiele in beiden Staffeln auszutragen: „Danach sollen bis Ende Juni Auf- und Absteiger in einem K.-o.-Modus ausgespielt werden.“ In der Videoschalte habe es eine dreistündige Diskussion über das weitere Verfahren gegeben, erklärt Polzin: „Ein Verband wollte gern durchspielen – dagegen gab es aber aus mehreren Vereinen Widerspruch.“

So sei ein Vertreter im Hauptberuf Mediziner an der Berliner Charité: „Der war der Auffassung, dass wir uns das jetzt auch mit Blick auf die ansteckendere Omikron-Variante nicht antun müssen – und hat dafür plädiert, den Spielbetrieb erst Anfang März wieder aufzunehmen.“ Das Training in Bad Doberan gehe für die DSV-Handballer aber unvermindert weiter, betont Hartmut Polzin: „Wir bereiten uns vor auf das, was da kommen wird.“

Von Lennart Plottke