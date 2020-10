Kostenlos bis 13:00 Uhr So soll die Kreuzung an der Nienhäger Chaussee in Bad Doberan sicherer werden

In Bad Doberan wurde am Mittwochmorgen ein Kind beinahe von einem Bus erfasst. An der Kreuzung Nienhäger Chaussee/Thünenhof passieren immer wieder Unfälle. Anwohner wünschen sich Verkehrsberuhigung. Die ist jetzt in Sicht.