Bad Doberan

Bei einem Verkehrsunfall sind am späten Samstagabend am Buchenberg in Bad Doberan fünf Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Nach Angaben der Polizei vor Ort wollte ein Opel mit Hamburger Kennzeichen kurz nach 22 Uhr von der Krim auf die Bundesstraße 105 fahren. Dabei habe der Fahrer ein aus Richtung des Bad Doberaner Münsters kommenden PKW mit hiesigem Kennzeichen übersehen. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß. Die Autos wurden bis zu 50 Meter vom Unfallort weggeschleudert.

Die Fahrzeuge wurden bis zu 50 Meter weit geschleudert. Quelle: Andreas Meyer

Der Opel kollidierte mit einem Ampelmast. Die Lichtzeichenanlage an der vielbefahrenen Kreuzung, auf der bis zu 20 0000 Autos pro Tag unterwegs sind, fiel komplett aus. Wann sie repariert werden kann, ist offen.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampel bereits ausgeschaltet und zeigte nur das gelbe Warnlicht. Stand jetzt deute einiges darauf hin, dass der Hamburger dem Bad Doberaner die Vorfahrt genommen haben könnte, hieß es von den Beamten vor Ort.

Rettungswagen aus Rostock und dem Landkreis waren im Einsatz. Quelle: Andreas Meyer

Ein Notarzt aus Rostock sowie Rettungswagen aus der Hansestadt und dem Landkreis waren im Einsatz. Die Rettungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nacht.

Von Cora Meyer