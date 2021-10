Bad Doberan: Anwohner beklagen sich über Raserei im Parkentiner Weg

Bad Doberan

Rasende Autos, abgefahrene Seitenspiegel, gefährdete Fußgänger: Anwohner des Parkentiner Weges in Bad Doberan gehen jetzt (einmal mehr) auf die Barrikaden. „Es ist die reinste Katastrophe“, sagt etwa Manuela Land. „Wir haben jeden Tag Angst um die Sicherheit unserer Kinder und Enkelkinder – und niemanden interessiert es.“ Dabei seien Stadt und Verkehrsbehörde bereits mehrere Male über die nach ihrer Auffassung unhaltbare Situation informiert worden, so Land: „Es wurde viel versprochen – passiert ist bislang aber nichts.“

Um den Verkehr zu beruhigen, sollten etwa Pflanzenkübel auf die Straße gestellt werden. „Auch hier hat sich bisher nichts getan“, ärgert sich die genervte Anwohnerin. „Stattdessen wurde uns vorgeschlagen, unsere Autos am Straßenrand zu parken, damit hier nicht gerast wird.“ Mit dem Ergebnis, dass bereits einige Seitenspiegel beschädigt oder gleich ganz abgefahren wurden: „Die Autos rasen mit 50, 60 km/h durchs Wohngebiet – dabei ist hier eine 30er-Zone.“ Und in der gelte selbstverständlich auch die Maßgabe rechts vor links: „Offenbar ist diese Verkehrsregel 90 Prozent der Autofahrer nicht bekannt.“

Gefährlicher Schulweg für Kinder

Was erschwerend hinzukommt: „Viele Kinder nutzen unsere Straße als Schulweg Richtung Buchenberg“, macht Manuela Land deutlich. „Aber selbst hier wird null Rücksicht genommen.“ Auch ein kürzlich auf Höhe der Kfz-Werkstatt Uwe Hameister angebrachtes Schild „Achtung Kinder“ scheine kaum einen Verkehrsteilnehmer zu interessieren. Im Gegenteil: „Wenn ich 30 km/h fahre, werde ich überholt, abgedrängt, beleidigt“, zählt Land auf. „Auch darüber habe ich mich beschwert – Ergebnis ist wieder ein Nichts.“

„Ich kann die Leute total verstehen – und es ist auch nicht so, dass wir hier noch nichts unternommen haben.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Bürgermeister Jochen Arenz habe erklärt, dass er von der Raserei wisse, aber nichts machen könne. Eine für die Anwohnerin unbefriedigende Aussage: „Wir haben diese Straße mitfinanziert – und jetzt werden wir im Regen stehen gelassen.“ Ganz so leicht mache es sich die Stadt nicht, stellt Jochen Arenz klar: „Ich kann die Leute total verstehen – und es ist auch nicht so, dass wir hier noch nichts unternommen haben.“ So sei der Landkreis bereits mit Blitzern vor Ort gewesen, dazu habe es etwa im April eine einwöchige Verkehrszählung im Parkentiner Weg gegeben: „Dabei wurde an allen Tagen eine Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 32 und 36 km/h festgestellt – das ist eigentlich erstaunlich gering.“

Ausschläge nach oben seien allerdings auch verzeichnet worden, so Arenz: „Der Spitzenwert Richtung Fritz-Reuter-Straße lag bei 95 km/h, Richtung B 105 bei 81 km/h – das geht natürlich gar nicht.“ Das Problem: „Der Parkentiner Weg ist zwar als Tempo-30-Zone ausgewiesen – gilt aber als innerörtliche Durchgangsstraße.“ Denn sollte beispielsweise die B 105 mal gesperrt sein, werde der Verkehr Richtung Buchenberg über den Parkentiner Weg umgeleitet: „Deshalb ist die Straße theoretisch für 50 km/h hergerichtet worden – und viele Autofahrer nutzen das leider aus.“

Verkehrsberuhigung: Mehrere Straßen im Fokus

Er halte in diesem Zusammenhang auch nichts von einer möglichen Aufpflasterung, stellt Doberans Bürgermeister klar: „Dann wird vielleicht langsamer gefahren – aber die unmittelbaren Anwohner sind sicher schnell von den lauteren Abrollgeräuschen genervt.“ Dass es auf mehreren Straßen in Bad Doberan verkehrsberuhigende Maßnahmen geben müsse, stehe außer Frage, sagt Jochen Arenz: „Wir konnten da auch aufgrund von Corona in diesem Jahr noch nicht so tätig werden.“

Dennoch seien entsprechende Gelder in den Haushalt eingestellt worden: „Das betrifft unter anderem den Ortsteil Vorder Bollhagen, das Parkdeck, die Straße An den Salzwiesen und eben auch den Parkentiner Weg.“ Um die Anwohner hier beim Entscheidungsprozess mitzunehmen, werde es Anfang kommenden Jahres eine Bürgerversammlung geben, kündigt Arenz an: „Wir entwickeln ja gerade den B-Plan 40 – da wird der Verkehr aufgrund neuer Wohnbebauung sicher noch zunehmen.“

Eine Idee hätten die Anwohner schon jetzt: „Vielleicht könnte man die 30er-Zone besser kennzeichnen“, sagt Manuela Land. „In Bartenshagen–Parkentin weisen bunte Kinder-Aufsteller auf die Geschwindigkeitsbegrenzung hin – das wäre doch auch am Parkentiner Weg denkbar.“

