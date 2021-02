Bad Doberan

Sie sind aus Rostock, Heiligendamm und Bad Doberan ins neue Wohngebiet an der Dammchaussee in Bad Doberan gezogen. Doch mit so viel Verkehrslärm haben die Anwohner des Kummerower Weges nicht gerechnet. Angela und Günter Neumann, Johanna Wiegand, Benjamin Runge sowie Klaus-Jörg und Bärbel Kempka setzen sich für eine Tempo-Reduzierung auf der Dammchaussee ein. Ihnen geht es dabei nicht nur um Lärm, sondern auch um die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern. Unterstützung bekommen sie von der Stadt. Doch der Landkreis Rostock als zuständige Verkehrsbehörde sieht keinen Grund zum Handeln.

Hinter der Straße An den Salzwiesen in Richtung Heiligendamm endet die Stadt Bad Doberan. Hier steht das Ortsschild an der Dammchaussee. Autofahrer können ab hier mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde fahren. Nach einigen Metern wird das Tempo auf 70 reduziert, weil hier Radfahrer und Fußgänger die Alleenstraße queren.

Blick auf das neue Wohngebiet in Bad Doberan zwischen Dammchaussee (rechts) und Randstraße (links) Quelle: Harry Klink

Das neue Wohngebiet mit 250 Grundstücken ist zwischen Dammchaussee und Randstraße (Umgehungsstraße) entstanden. „An der Umgehungsstraße gib es eine Lärmschutzwand und es gilt 80 und hier, wo die Menschen direkt dran wohnen, gilt 100“, erläutert Angela Neumann die Situation. „Das ist eine enorme Lärmbelästigung, vor allem im Sommer geht die bis spät in den Abend.“

Anwohner schildern Gefahren

Den Anwohnern geht es aber vor allem um die Sicherheit. Die Zufahrt zum neuen Wohngebiet erfolgt von der Dammchaussee aus. Biegt ein Autofahrer in den Biesenbrower Weg ab, kreuzt er nach etwa drei Metern den Radweg. Zwar müssen Radfahrer die Vorfahrt beachten, ein entsprechendes Schild weist darauf hin, aber daran halte sich kaum einer. „Wir warten nur darauf, dass hier ein schwerer Unfall passiert.“ Johanna Wiegand ergänzt: „Es ist oft der Fall, dass stark abgebremst und gehupt wird.“

„Und wenn wir aus Heiligendamm kommend ins Wohngebiet einbiegen wollen, haben wir schon oft erlebt, dass uns Autos überholen“, schildert Angela Neumann weiter. Die Anwohner möchten, dass die Einfahrt ins Wohngebiet sicherer wird. „Wir können nicht verstehen, dass hier 100 bleibt, obwohl ein neues Wohngebiet entstanden ist.“

Eine Lärmschutzwand oder -wall sei ihnen bei Einzug nicht versprochen worden. „Wir waren aber überrascht, wie viel Lärm von der Straße ausgeht“, so Neumann. „Uns wurde gesagt, dass hauptsächlich die Umgehungsstraße genutzt werde“, ergänzt Wiegand.

Verkehrszählungen an der Dammchaussee

Die Stadt bemüht sich seit längerem, das Ortsschild versetzen zu lassen oder die Geschwindigkeit zu reduzieren und hat sich dafür an das zuständige Amt für Straßenbau und Verkehr im Landkreis Rostock gewandt. Daraufhin wurden Verkehrszählungen durchgeführt.

Die Durchschnittsgeschwindigkeit im September 2019 lag bei 84 Kilometer pro Stunde. Bei Messungen im September 2020 auf Höhe der Einfahrt zum Wohngebiet lag sie Richtung Heiligendamm bei 60 km/h, Richtung Bad Doberan bei 54 km/h. Bei Messungen Höhe Kantor-Kannegießer-Weg lag sie in Richtung Heiligendamm bei 80, in Richtung Bad Doberan bei 75.

„Unsere Ziele wurden leider abgelehnt“, informiert Bürgermeister Jochen Arenz, unter anderem, weil „die Dammchaussee über eine lange Strecke einsehbar sei, sie keinen Unfallschwerpunkt darstelle und sie baulich auf 100 km/h ausgerichtet sei. Um das Ortsschild zu verschieben, müsste eine beidseitige Bebauung der Dammchaussee vorhanden sein.“

Der Landkreis habe bereits bei den Planungen zum Wohngebiet im Jahr 2015 auf die Notwendigkeit eines baulichen Lärmschutzes hingewiesen, teilt das Amt für Straßenbau und Verkehr mit. Der Hinweis sei berücksichtigt worden, Lärmgrenzwerte würden eingehalten, habe die Stadt mitgeteilt. Notwendige verkehrsrechtliche Anordnungen seien nicht ausgeschlossen, sollten Pegelwerte maßgeblich überschritten werden, so das Amt. „Bislang liegen jedoch keine Anhaltspunkte dafür vor.“

„Die Anbindung des Wohngebietes über den Biesenbrower Weg hat die notwendigen Sichtweiten für ein verkehrssicheres Auf- und Abfahren und ist derzeit auch nicht unfallauffällig.“ Ebenso gebe es keine Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Radfahrern, die die Dammchaussee queren.

Klare Vorgaben für Versetzung Ortsschild

Für die Versetzung einer Ortstafel gebe es klare Vorgaben. Sie seien dort anzuordnen, wo eine geschlossene Bebauung erkennbar beginne, also Grundstücke von der Straße aus erschlossen werden. „Der Bereich des Wohngebietes wird jedoch über eine zentral angeschlossene Straße an das Verkehrsnetz angebunden.“

„Wir sind unzufrieden mit dem Ergebnis und können es nicht verstehen“, sagt Angela Neumann. Jochen Arenz möchte noch nicht aufgeben. Er sei mit dem Busunternehmen Rebus im Gespräch. „Wir wollen eine Haltestelle am Biesenbrower Weg, um das neue Wohngebiet an die Überlandlinie anzubinden.“ Er erhoffe sich dadurch eine Verkehrsberuhigung.

