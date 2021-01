Bad Doberan

Für Berechtigte gibt es in Bad Doberan ausreichend FFP2-Masken. Seit dem 1. Januar können sich Personen über 60 Jahren und Risikopatienten zwei mal sechs Masken aus der Apotheke holen. Dafür bekommen sie Coupons von ihren Krankenkassen zugeschickt. „Alle Apotheken haben sich rechtzeitig ausreichend bevorratet, so dass einer Einlösung in Bad Doberan nichts im Wege steht“, teilte Thomas Schult, Inhaber der Molli-Apotheke, der Apotheke am Kamp und der Apotheke am Buchenberg mit.

Dort war die Verteilung der FFP2-Masken im Dezember mit Verspätung angelaufen. Der Grund waren Lieferprobleme. Auch in der Allee-Apotheke von Sabine Grundner gibt es genug Masken.

An jedem Berechtigungsschein – gültig für sechs Masken – müssen die Kunden einen Eigenanteil von zwei Euro übernehmen. Das gelte auch für diejenigen, die eine Zuzahlungsbefreiung für Medikamente hätten, sagt die Apotheken-Inhaberin.

Von Cora Meyer