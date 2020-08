Bad Doberan

Der Start in das Ausbildungsjahr 2020 ist anders als gewöhnlich. Das hat die Industrie- und Handelskammer zu Rostock beobachtet, bei der auch Betriebe aus dem Landkreis Mitglied sind. Mit 1148 abgeschlossenen Ausbildungsverträgen lege man 14 Prozent unter dem Vorjahresniveau bei der Anzahl der neu eingetragenen Ausbildungsverträge, teilte Berit Heintz, Leiterin des Geschäftsbereiches Aus- und Weiterbildung mit. Dieser Rückgang sei vorrangig auf die Corona-Krise zurückzuführen.

Das regionale Busunternehmen Rebus hat die Ausbildung an die neuen Vorschriften, also die geltenden Abstands- und Hygieneregelungen, angepasst. Ansonsten laufe aber für die elf Auszubildenden, die Rebus in diesem Jahr einstellt, alles normal, sagt Geschäftsführer Thomas Nienkerk. Sein Unternehmen bildet Berufskraftfahrer im Personennahverkehr, Mechatroniker für Nutzfahrzeuge und in diesem Jahr erstmals eine Fachkraft im Fahrbetrieb aus.

Anzeige

Gastgewerbe beliebter Ausbildungszweig

Oft unbesetzt bleiben Ausbildungsplätze im Einzelhandel, aber auch im Gastgewerbe. Das geht aus Statistiken der Agentur für Arbeit hervor. Das große Interesse an Berufen in diesem Bereich spürt auch Thies Bruhn, Direktor des Grand Hotel Heiligendamm. Das Haus bildet Restaurantfachleute, Hotelkaufleute, Hotelfachangestellte und Köche aus.

Weitere OZ+ Artikel

Die Bewerbungssituation sei positiv gewesen, sagt Bruhn. Zehn Auszubildende haben in Heiligendamm im August ihre Ausbildung begonnen, im September kommen nach Angaben von Personalleiterin Katrin Glatzel noch weitere dazu. „Wir bekommen Bewerbungen aus ganz Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus, sagt die Personalchefin. „Aber wir sind natürlich bestrebt, Azubis aus der Region einzustellen.“

Alle Neueinsteiger bekommen gleich am ersten Tag eine kurze Einführung in die Corona-Regelungen, die im Grand Hotel gelten. Anschließend erhält jeder ein ausführliches Handbuch. „Da steht die Niesetikette drin, aber auch Besonderheiten, wie etwa welche Tücher in welchen Bereichen des Hauses zum Desinfizieren welcher Flächen verwendet werden müssen“, sagt Katrin Glatzel. Zur Ausbildung der derzeit 32 Azubis des Grand Hotel Heiligendamm gehörten auch besondere Corona-Seminare.

Personal in der Baubranche gesucht

Nicht ganz so erfreulich wie in der Hotellerie ist die Situation in der Baubranche: Trotz des anhaltenden Baubooms sind zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres viele Baufirmen im Landkreis Rostock vergeblich auf der Suche nach Azubis. Darauf weist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt ( IG BAU) unter Berufung auf aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur hin. Danach blieben im Juli 52 Prozent aller Ausbildungsstellen auf dem Bau unbesetzt. Von 85 ausgeschriebenen Plätzen im Landkreis waren noch 44 zu vergeben. Im vergangenen Jahr waren die Zahlen ähnlich.

Wollen neu durchstarten als Berufskraftfahrer bei Rebus: Elf Fahrschüler mit Geschäftsführer Thomas Nienkerk (r.), Betriebsleiter Sven Schillert (l.) und Fahrschulleiter Thomas Karmelita (2.v.l.). Quelle: Zeise/rebus

Jörg Reppin von der IG BAU Mecklenburg fordert bessere Arbeitsbedingungen: Nur dann ließe sich das Nachwuchsproblem für die dringend gebrauchte Arbeit als Maurer, Straßenbauer oder Baugeräteführer lösen.

Vorstellungsgespräche und Messen ausgefallen

Bei der IHK zu Rostock ist man optimistisch, dass in den kommenden Wochen weitere Ausbildungsverträge eingereicht werden. „Viele Vorstellungsgespräche sind dem Kontaktverbot zum Opfer gefallen, Berufsmessen waren in den vergangenen Monaten nicht möglich“, teilte Berit Heintz weiter mit. „Insofern ist es nachvollziehbar, dass wir derzeit noch viele Suchende auf dem Ausbildungsmarkt haben. Unternehmen und Jugendliche haben weiter die Chance, noch in diesem Jahr mit einer Ausbildung durchzustarten.“

Dafür sprechen auch die Zahlen der Arbeitsagentur. Deren Statistik zufolge kamen im Juli im Geschäftsstellenbezirk Bad Doberan auf jeden gemeldeten Bewerber drei unbesetzte Ausbildungsplätze. Zu lange Warten sollten Schulabsolventen aber nicht, da sie sonst viel Stoff in der Berufsschule nachholen müssen.

Das Corona-Virus wirkt sich auch auf die neun angehenden Pflegefachkräfte aus, die am Sana Krankenhaus Bad Doberan ihre Ausbildung begonnen haben. „Viele der externen Praktika unserer Auszubildenden wurden aufgrund der Bedingungen der Corona Pandemie verschoben“, sagt Antje Wiebe, Pflegedienstleiterin. „Schulpraktika mussten wir aufgrund der Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen leider gänzlich absagen.“

Berufsorientierung in Schulen soll wieder starten

Nach Angaben von Bildungsministerin Bettina Martin wird im jetzt beginnenden Schuljahr 2020/21 wieder Berufsvorbereitung an Schulen angeboten. Sie kündigte gleichzeitig an, dass es in den gymnasialen Oberstufen im Land künftig einen verpflichtenden Kurs zur Berufsorientierung geben werde.

„Alle wissen, die Krise wird gehen – der Fachkräftebedarf wird bleiben“, sagt die Ministerin. „Deshalb tut jeder Betrieb gut daran, seine Fachkräfte für morgen schon heute auszubilden.“

Von Cora Meyer