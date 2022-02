Bad Doberan: Auto-Reparaturen werden teurer

Bad Doberan

Autofahren wird immer teurer – nicht nur wegen drastisch steigender Preise für Benzin, Diesel oder Ladestrom. Auch die weltweite Knappheit bestimmter elektronischer Bauteile macht der Kfz-Branche mitunter zu schaffen. Auch sind die Preise für Ersatzteile gestiegen.

Auch Werkstätten geben Mehrkosten an Kunden weiter

Die Mehrkosten für Heizung, Elektrizität und Material machen sich dann auch bei den Rechnungen für Reparaturen bemerkbar. Das bestätigt Mike Specht, Obermeister der Kfz-Innung der Kreishandwerkerschaft Rostock-Bad Doberan. „Das ist leider so. Besonders die hohen Energiekosten machen den Betrieben zu schaffen.“ Einige größere Unternehmen in der Innung hätten zum Glück langfristige Verträge mit Energielieferanten und würden jetzt von vereinbarten Festpreisen profitieren, so Specht: „Die sind dann vielleicht nicht so stark betroffen.“ Aber für viele kleine Werkstätten entstünden höhere Betriebskosten. „Sie haben gar keine andere Wahl, als die Mehrkosten auf die Rechnung für den Kunden umzulegen“, erklärt der Fachmann und fügt hinzu: „Wer eine Kfz-Werkstatt betreibt, ist ja nicht nur Handwerker, sondern auch Kaufmann.“ Um wie viel Prozent die Werkstattrechnung teurer wird, hänge vom jeweiligen Auftrag ab und wie viel Zeit für die Ausführung gebraucht werde.

Normaler Preisanstieg bei Ersatzteilen

Specht bestätigt, dass auch Ersatzteile wieder teurer geworden sind, meint aber: „Das ist jetzt nicht so gravierend. In dem Bereich haben wir fast jedes Jahr leichte Preisanstiege zu verzeichnen. Das würde ich noch zur üblichen Inflation rechnen.“

Allerdings schlagen bei der Ersatzteillieferung dann auch die steigenden Kraftstoffpreise mit zu Buche. Thomas Dardaillon, Inhaber einer freien Kfz-Werkstatt in Bastorf, berichtet: „Wir werden bis zu dreimal am Tag mit Ersatzteilen beliefert. Und der Lieferant legt seine gestiegenen Transportkosten natürlich auf seine Kunden, also auch an unsere Werkstatt, um. Wenn wir nicht auf diesen Mehrkosten sitzenbleiben wollen, müssen wir sie ebenfalls an die Kunden weitergeben. Mit den gestiegenen Heizkosten ist es ähnlich. Aber wir können die Werkstatt schließlich nicht kalt lassen.“

Ähnlich äußert sich Frank Neumann, der eine freie Kfz-Werkstatt in Neubukow betreibt: „Das ärgert mich schon, dass alles teurer wird und ich deshalb die Preise für Reparaturen erhöhen muss. Wenn ich das nicht mache, setze ich meine Existenz aufs Spiel. Aber die Kunden kennen das sicher auch aus anderen Bereichen. Ich hoffe, sie verstehen es.“

Versorgung mit Ersatzteilen nicht gefährdet

Gravierende Probleme mit der Beschaffung von Ersatzteilen aber haben die Kfz-Betriebe in der Region derzeit noch nicht. „Das klappt bis jetzt immer ganz zuverlässig“, sagt Thomas Dardallion. „Dass Kunden länger warten müssen, weil ein Teil nicht schnell genug geliefert werden kann, kommt nur selten vor.“ Und auch Innungs-Obermeister Mike Specht sieht die Ersatzteilversorgung nicht gefährdet: „Bei Teilen, die von deutschen Zulieferern kommen, gibt es überhaupt keine Probleme. Und wenn Engpässe bei Komponenten anderer Hersteller auftreten, wird auch danach geschaut, ob es für Betrieb und Sicherheit des Fahrzeuges relevant ist. Wenn nicht, kann das Fahrzeug erstmal weiterfahren und das fehlende Teil wird zu einem späteren Termin eingebaut.“

Das System der Ersatzteil-Belieferung sei in Deutschland eigentlich sehr gut ausgebaut und sorge insgesamt für kurze Wartezeiten und zeitnahe Ausführung der Reparaturen, so Specht: „Davon profitieren alle – unsere Meisterbetriebe und die Kunden.“

Von Rolf Barkhorn