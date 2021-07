Bad Doberan: Auto gerät in Gegenverkehr

Bad Doberan

Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitag in Bad Doberan (Landkreis Rostock) drei Personen leicht verletzt worden. Auf der L 12 geriet gegen 12.15 Uhr in Höhe des Abzweiges Am Brink ein 21-jähriger Fahrer mit seinem Auto in einer leichten S-Kurve in den Gegenverkehr. Das Fahrzeug kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Dabei löste sich ein Rad. Es prallte gegen das dahinter fahrende Auto. Zur medizinischen Versorgung waren drei Rettungs- und ein Notarztwagen im Einsatz. Eine Person (57) wurde zu weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung der drei Fahrzeuge musste der Straßenabschnitt für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Sachschaden wurde von der Polizei mit 35 000 Euro angegeben. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird noch untersucht.

Von Detlef Lübcke