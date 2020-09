Bad Doberan

Eine Autofahrerin ist am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Bad Doberan verletzt worden. Die 60-Jährige kam mit ihrem Kleinwagen von der regennassen Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem Graben. Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben kurz nach 8 Uhr auf der B 105, auf Höhe der sogenannten „ Todeskurve“ am Münster, ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 60-Jährige in ihrem Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Rostock unterwegs. Sie durchfuhr die scharfe Rechtskurve und kam dann plötzlich – auf gerader Strecke – nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug schleuderte in den Graben. Passanten, die auf das Unglück zukamen, verständigten Rettungskräfte.

Anzeige

Bildergalerie: 60-Jährige schleudert in Bad Doberan in Straßengraben

Weitere OZ+ Artikel

Zur Galerie Auf der B 105 in Bad Doberan hat eine Frau am Sonntagmorgen die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Grund war wohl die nasse Fahrbahn. Der Straßenabschnitt am Münster ist auch als „Todeskurve“ bekannt.

Die Fahrerin hatte sich bei deren Eintreffen schon selbstständig aus ihrem Auto befreit. Sie kam mit einem Schock in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Wagens aus dem Graben blieb die B 105 gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Von Stefan Tretropp