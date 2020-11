Bad Doberan

Senioren zu Weihnachten eine Freude machen will der Regionalverband Bad Doberan der Arbeiterwohlfahrt ( Awo). Deshalb startet er auch in diesem Jahr wieder die Aktion „ Weihnachten mit Herz“.

Darin sind Menschen dazu aufgerufen, Geschenkpakete für finanziell weniger gut gestellte Ältere zu packen. Darüber dürfen sich dann die Bewohner der Awo-Pflegeheime sowie Senioren, die von Awo-Sozialstationen und den Ortsvereinen betreut werden.

Auch ältere Menschen, die auf die Hilfe der Tafel oder der Suppenküche angewiesen sind, erhalten ein Präsent. Auf dem Karton sollte vermerkt sein, ob der Inhalt für eine Frau oder einen Mann gedacht ist.

Es könnte beispielsweise Schokolade, Tee, Seife, eine Stollen, einen Kalender, ein Rätselheft sowie eine Musik-CD oder ein Buch enthalten, schlägt die Awo vor. Besonders freuten sich die Senioren über persönlich geschriebene Weihnachtsgrüße oder von Kindern selbst gemalte Bilder.

Die Pakete können vom 26. November bis zum 13. Dezember in der Geschäftsstelle der Awo in Kröpelin (Haupstraße 22) abgegeben werden, aber auch in anderen Einrichtungen des Regionalverbandes.

