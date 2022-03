Bad Doberan

Die Band Bad Penny holt am 1. und 2. April ab 20 Uhr zwei Konzerte im Kamptheater Bad Doberan nach. Sie hätten eigentlich in der Weihnachtszeit im Dezember 2021 stattfinden sollen. Als zusätzlicher Gast wird Max Zeug erwartet. Die im vergangenen Jahr bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit.

„Wir sind so froh, endlich wieder auftreten zu können“, sagt Frontmann Ola Van Sander. „Vor allem freuen wir uns, dass wir für unsere treuen Fans aus Doberan und Umgebung die Konzerte geben können. Um noch breiter aufgestellt zu sein, holten wir Max Zeug hinzu“, lässt er wissen.

Die Idee zu „Irish Scottish Wiehnacht“ erwuchs aus den vielen Touren durch Irland und Großbritannien. Weltweit sind Songs wie „Whiskey In The Jar“ und „Loch Lomond“ ein Begriff. Der Abend verbindet das Keltische mit dem Norddeutschen.

Visuelle Untermalung

Die vier Musiker sind echte Nordmänner, die einen Teil ihres Lebens auf See verbracht haben und teilweise noch verbringen. Sie stammen von alten Kapitänsfamilien ab, in deren Hause noch Platt gesprochen wurde. Was lag da näher, als diese Verbindung im Namen zu widerspiegeln?

Unterstützt wird die Show vom Filmemacher Robert Kirschneck-Freihslich, der die Liveperformance visuell untermalt. Bad Pennys Folkrock speist sich aus den klassischen Rockinstrumentarien wie Drums, Bass, Keyboard und Gitarre, durchkreuzt von Akkordeon-Klängen und der einzigartigen Folkstimme Ola Van Sanders. „Wir leben von der Livemusik“, sagt Ola Van Sander. „Unser Publikum, das sind kulturfreudige Menschen, die wir sehr schätzen.“

Von Sabine Hügelland