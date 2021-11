Bad Doberan

Schon vor dem 1. Advent beginnen an der Jugendkunstschule im Kornhaus in Bad Doberan wieder die weihnachtlichen Samstags-Workshops. Willkommen sind alle Kinder ab acht Jahren und Jugendliche – gern mit einem Elternteil – die Lust haben, weihnachtliche Geschenke zu gestalten.

Am Samstag, den 20. November, beginnt die diesjährige Workshop-Serie mit dem Keramik-Kurs „Weihnachtsduft und Kerzenlicht“ von 14 bis 17.15 Uhr. Unter dem Motto „Engel, Wichtel & Co“ öffnet in der darauffolgenden Woche am 27. November die Filzwerkstatt. Ebenfalls von 14 bis 17.15 Uhr wird Kristin Sommerfeld mit den Teilnehmern dekorative Weihnachtsobjekte aus Wolle gestalten. Die Teilnahme an beiden Kursen kostet jeweils 10 Euro für Kinder und 15 Euro für Erwachsene.

Um winterliche Dekorationen geht es am Samstag, den 4.Dezember. Dann werden Sterne aus Textilien gestaltet, die die jungen Künstler zu Hause ins Fenster hängen können. Und am 11. Dezember werden unter Leitung von Till Dörner Weihnachtsbilder oder Karten gedruckt. Diese beiden Kurse dauern jeweils anderthalb Stunden. Sie beginnen jeweils einmal um 14 Uhr und einmal um 16 Uhr. Die Teilnahme kostet für Kinder 7 Euro, Erwachsene zahlen 8 Euro.

Für die Workshops ist eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 038203/62336 oder per Mail an info@jugendkunstschule-doberan.de erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter www.jugendkunstschule-doberan.de

Von OZ