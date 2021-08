Bad Doberan

Sie sprudeln vor lauter frischen Ideen: Fotografie, kulturelle Events, Coworking, DIY und Basteln, Firmenevents, Junggesellinnenabschiede und Babypartys, Fotoshootings, Pop-up-Werbeflächen. Die Liste ließe sich wohl endlos fortsetzen, lauscht man dieser Tage Toni Greinert und Franziska Henkel. Mit der „Nordfabrik“ in Bad Doberan haben sie einen Ort geschaffen, an dem diese vielen losen Enden zusammenlaufen – einen Ort von Kreativen für Kreative.

Der Plan, einen solchen Raum ins Leben zu rufen, war schon beschlossene Sache, bevor die Corona-Krise in aller Munde war. Greinert und Henkel haben sich das Projekt trotzdem zugetraut in der Corona-Zeit. Ein Besuch bei ihnen ist vor allem für bastelfreudige Mädchen und Frauen lohnenswert. Wir haben die jungen Kreativen erneut besucht und nachgefragt, wie sie die letzten Monate erlebt, welche Erfahrungen sie gesammelt haben.

Mädelsabend mit Floral-Loops-Basteln

Besonders viel Freude bringt es, Toni Greinert über die Schulter zu schauen und von ihr zu lernen, sie gibt selbst Workshops, etwa wie man einen Blumenreifen aus Trockenblumen bindet, einen sogenannten Floral Hoop. Sechs junge Frauen sind dem Angebot gefolgt, weil sie Lust haben, einen heiteren Mädelsabend zu verbringen und gleichzeitig sich kreativ auszutoben.

Basteln in der Krise mit den Angeboten der Nordfabrik Quelle: Nina Burmeister

Eine von ihnen ist Daniela Allert. „Ich finde die Idee mit den Workshops total super – und besonders, dass ich beim Basteln noch Hilfe bekomme, alleine würde ich mich zu Hause nicht hinsetzen und basteln“, erzählt die 35-Jährige. Das Event hat sie ihrer Freundin zum Geburtstag geschenkt. Beide sind extra aus Schwerin angereist, um in der Nordfabrik einen schönen Nachmittag zu verbringen.

Trotz Corona haben sie die „Nordfabrik“ gegründet

Die Do-it-yourself-Workshops kommen gut an. Die Gründerinnen Toni und Franzi erinnern sich noch an den 1. Juni, den Tag, als sie ihre Pforten öffnen durften. „Wir waren glücklich, endlich unsere Kundinnen begrüßen zu dürfen. Lange haben wir darauf hingefiebert, denn bereits im März 2021 waren wir startklar“, erklärt Co-Gründerin Franziska, die sich meist um das Organisatorische kümmert. Toni hingegen ist die Bastelaffine und liebt es, neue Dinge auszuprobieren.

Ursprünglich kommt die 42-Jährige aus dem Sozialbereich. Dort ist sie noch immer hauptberuflich tätig. Nebenbei arbeitet sie aber schon seit über zwanzig Jahren in der Hochzeitsbranche als Fotografin. Genau in dieser Szene hat sie auch ihre jetzige Geschäftspartnerin Franziska getroffen. „Wir kennen uns seit fünf Jahren und haben uns auf Anhieb verstanden“, schwärmt die junge Mutter. Die 34-Jährige ist gebürtige Leipzigerin. Sie hat in ihrer Heimat auch als Hochzeitsfotografin und freie Journalistin gearbeitet. Mittlerweile bastelt sie auch gerne: „Toni hat mich echt angesteckt damit“.

Im Trend liegen kreative Junggesellinnenabschiede

Die Gedanken daran, dass eine vierte Welle alle neuen Ideen, die sie beide schon wieder geschmiedet haben, zunichtemachen könnte, sind da, aber: „Bei der Durchführung unserer Workshops achten wir natürlich auf die jeweils geltenden Vorgaben für Abstand und Hygiene. Unabhängig von steigenden Infektionszahlen ist uns ein verantwortungsvolles Durchführungskonzept wichtig. Da wir über großzügige Räumlichkeiten verfügen, können wir Teilnehmeranzahl, Bestuhlung und Abstand individuell an die aktuellen Vorgaben anpassen“, erklärt Greinert.

Masketragen und ein negatives Testergebnis sind bei den Workshop-Teilnehmern ebenso verpflichtend wie in der Gastronomie oder anderen öffentlichen Veranstaltungen. Bei schönem Wetter lassen sich viele der Kurse auch im Freien, zum Beispiel im heimischen Garten, umsetzen. Die Kursleiter sind flexibel und gerne auch mobil unterwegs. Im Trend liegen derzeit vor allem kreative Junggesellinnenabschiede. „Wir durften in den letzten Wochen wiederholt fröhliche Mädelsgruppen zum Basteln, Schnattern und Spaßhaben begrüßen.“

Im Herbst sind Arbeiten mit Epoxidharz geplant

Auch Lesungen stehen auf dem Programm, etwa mit Romanautorin Mandy Osterburg. Sie präsentierte ihren biografischen Roman „Narbenmeer“ sowie einige Kurzgeschichten. Im September schwärmen die Kursleiter für ein großes Firmenevent aus. „Und für den Oktober planen wir ganz neue Bastelideen, beispielsweise kreatives Arbeiten mit Epoxidharz. Aktuell bereiten wir unsere erste Messebeteiligung im Oktober vor.

Die Nordfabrik nimmt am 17. Oktober an der Hochzeitsmesse ‚Wedding Bash‘ in Warnemünde teil. Dafür haben wir bereits einen tollen Messestand anfertigen lassen und wollen auf der Messe kleine Bastelprojekte zum Ausprobieren anbieten. Und natürlich tragen wir bereits erste Ideen für weihnachtliches Basteln zusammen“, so Greinert.

Von Nina Burmeister