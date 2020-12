Der geplante Bau eines Baumwipfelpfades an der Rennbahn in Bad Doberan sorgt weiter für Diskussionen in der Stadt. Stadtvertreter kritisieren den Ausbau der Bushaltestelle an der Landesstraße. Eine andere Lösung ist gewünscht. Außerdem berge das Bauprojekt ein großes Risiko.