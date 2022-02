Bad Doberan: Bauruinen sollen verschwinden

Bad Doberan

Hinter dem Bad Doberaner Markt setzt ein großes Bauloch schon Moos an, das alte Stellwerk am Bahnhof verfällt zusehends, das geplante Service-Center in Heiligendamm scheint immer mehr zu einer Bauruine zu verkommen, und in der Gartenstraße bröckelt gleich an mehreren Villen der Putz. „Es liegt mir schon lange am Herzen, diese inakzeptablen Zustände endlich zu beenden“, sagt jetzt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Die Stadt möchte sich im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten um ein zügigeres Baugeschehen in Gebieten eines gültigen Bebauungsplanes und innerhalb von Bereichen einer zusammenhängenden Bebauung bemühen.“

„Wir wollen zeigen, dass wir nicht zahnlos sind. Die Stadt hat sich viel zu lange auf der Nase rumtanzen lassen.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Heißt im Klartext: „Wir greifen jetzt hart durch“, kündigt Arenz an. „Denn wir haben uns lange genug diese Bauruinen angeguckt.“ So werden dieser Tage Grundstückseigentümer und potenzielle Bauherren schriftlich zu einer Stellungnahme aufgefordert und mit Blick auf die Bebauung oder Fertigstellung ihrer Vorhaben um einen genauen Zeitplan gebeten. „Dabei bieten wir als Stadt auch unsere Unterstützung an“, betont Jörn Rachowe, Fachgebietsleiter für Stadtentwicklung und Hochbau. „Das ist der erste Schritt – wir wollen damit möglichen Spekulationen entgegenwirken und vor allem erreichen, dass die jeweiligen Bauvorhaben endlich fertig werden.“

Das sei ein „richtiger Bescheid“, macht Bürgermeister Arenz deutlich: „Wir setzen dann eine angemessene Frist zur Fertigstellung des Vorhabens und verweisen auf mögliche Sanktionen.“ Diese Frist solle aber nicht unendlich ausgeweitet werden: „Wenn es jetzt keine konkreten Pläne gibt, gibt es die auch in einem halben Jahr nicht – im Idealfall entspricht die vorgeschlagene Zeitschiene den jeweiligen Vorstellungen.“

Stadt will im Härtefall ein Baugebot erlassen

Wenn es auf dieses Schreiben keine oder nur eine unbefriedigende Antwort gebe, werde die Verwaltung ein Baugebot erlassen, stellt Jochen Arenz klar: „Das ist nach Paragraf 176 Baugesetzbuch möglich.“ Darüber hinaus könne auch der Paragraf 177 zur Anwendung kommen, macht Jörn Rachowe deutlich: „Wenn eine bauliche Anlage nach ihrer inneren oder äußeren Beschaffenheit Missstände oder Mängel aufweist, kann eine Gemeinde die Beseitigung der Missstände durch ein Modernisierungsgebot und die Behebung der Mängel durch ein Instandsetzungsgebot anordnen.“

Das ist der Paragraf 176 im Baugesetzbuch Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans kann die Gemeinde den Eigentümer durch Bescheid verpflichten, innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist 1. sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans zu bebauen, 2. ein vorhandenes Gebäude oder eine vorhandene sonstige bauliche Anlage den Festsetzungen des Bebauungsplans anzupassen oder 3. sein Grundstück mit einer oder mehreren Wohneinheiten zu bebauen, wenn in dem Bebauungsplan Wohnnutzungen zugelassen sind und wenn es sich um ein nach § 201a bestimmtes Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt handelt. Dabei kann die Gemeinde auch ein den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechendes Maß der Nutzung anordnen.

„Wir wollen vor allem erreichen, dass die jeweiligen Bauvorhaben endlich fertig werden.“ Jörn Rachowe, Fachgebietsleiter für Stadtentwicklung und Hochbau in Bad Doberan Quelle: Lennart Plottke

Sollten die vorgegebenen Fristen nicht erfüllt werden, gebe es für die Stadt nach dem Baugesetzbuch die Möglichkeit, Strafgelder zu verhängen, erklärt Jochen Arenz: „Die letzte Stufe wäre eine Enteignung – aber so weit wollen wir es nicht kommen lassen.“ Das ganze Verfahren sei ohnehin eine langwierige Geschichte: „Bei einer gültigen Baugenehmigung haben die Eigentümer drei Jahre Zeit, zu bauen – aber wir wollen als Stadt zeigen, dass wir nicht zahnlos sind. Wir haben uns viel zu lange auf der Nase rumtanzen lassen.“

Denn Zustände wie etwa rund um die mittlerweile verwahrloste Baugrube am Markt müsse sich keine Kommune bieten lassen, ist auch Jörn Rachowe überzeugt: „Ärgerlich ist auch die Situation am alten Stellwerk neben dem Bahnhof – vor Jahren ist das Grundstück in Privatbesitz übergegangen, damit hier was passiert. Getan hat sich bislang aber rein gar nichts.“ Und auch das geplante Service-Center in Heiligendamm entwickle sich langsam zu einer unendlichen Baugeschichte. Immerhin: Nach dem kürzlich vollzogenen Grundstücktausch zwischen Investor und Stadt könnte es hier jetzt mit den Arbeiten weitergehen. Neben dem bereits entstanden Rohbau an der Seedeichstraße soll ein zweites Gebäude in gleicher Linie zum ersten Haus entstehen.

An Villen in der Heiligendammer Gartenstraße bröckelt sichtbar der Putz. Quelle: Lennart Plottke

Stahlbad von eingeforderten Stellungnahmen ausgenommen

Ausgenommen von den aktuell eingeforderten Stellungnahmen sei übrigens der Eigentümer des alten Stahlbades an der Bahnhofstraße, erklärt Jochen Arenz: „Hier wird ja jetzt ein Bebauungsplan aufgestellt und dadurch erst Baurecht geschaffen – nach dem Abriss der verfallenen Gebäude könnte ein Hotelneubau samt Restaurant und Wellnessbereich entstehen.“

Die Baulücke am Maxim-Gorki-Platz soll demnächst auch mit Wohnungen gefüllt werden. Quelle: Lennart Plottke

Im Grunde gehe es jetzt in erster Linie darum, städtebauliche Missstände zu beseitigen, erklärt Doberans Bürgermeister: „Die Bauherren sollen einfach ihren entsprechenden Verpflichtungen nachkommen.“ Immerhin: „Seitdem bekannt ist, dass wir eine schriftliche Stellungnahme einfordern und um einen Zeitplan bitten, haben sich schon mehrere Architekten bei mir gemeldet“, sagt Jörn Rachowe. „Vielleicht kommt ja jetzt endlich Bewegung in die eine oder andere Baustelle.“

Von Lennart Plottke