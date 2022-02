Ob Bauloch am Doberaner Markt, verfallenes Stellwerk neben dem Bahnhof oder Service-Center in Heiligendamm: Bürgermeister Jochen Arenz droht Bauherren, die die Ruinen nicht angehen, mit Strafgeldern und anderen Zwangsmaßnahmen. Um diese Härtefälle geht es.

Diese Objekte hat die Stadt unter anderem im Blick: An der Heiligendammer Seedeichstraße steht bislang nicht viel mehr als der Rohbau für das erste Gebäude (l.). Das Bauloch an der Doberaner Marktstraße verkommt immer mehr zu einem einzigen Müllhaufen (M.). Schon vor Jahren ist das Grundstück mit dem alten Stellwerk am Bahnhof in Privatbesitz übergegangen (r.). Quelle: Lennart Plottke