Die matschigen Wege nach einem Regenschauer und die Trampelpfade auf dem Kamp sollen bald der Vergangenheit angehören. Die Parkanlage im Zentrum von Bad Doberan wird neu gestaltet und soll attraktiver werden. Während der Bauzeit müssen sich Parkplatzsuchende auf Einschränkungen einstellen. Stellflächen an der August-Bebel-Straße und an der Straße Am Kamp werden für Baumaterial als Lagerfläche benötigt, weil dieses nicht auf dem denkmalgeschützten Kamp gelagert werden darf.

Nach Regen sind die Wege auf dem Kamp oft verschlammt. Nach dem Schmelzen des Schnees umso mehr. Quelle: Anja Levien

Sven Talheim, Mitarbeiter im Amt für Stadtentwicklung und Umwelt Bad Doberan, schaut auf die Zeichnung des Kamps in seiner Hand. „Die Wege werden neu gestaltet, die Wegebeziehungen verbessert“, erläutert er die Pläne, die jetzt in die Tat umgesetzt werden sollen. Ähnlich wie im Palaisgarten bekommen die Wege eine wassergebundene Decke, sodass Pfützen und Matsch gar nicht erst entstehen. Neu wird der Eingangsbereich an der Südspitze. Gegenüber des Gemüsehändlers wird der Weg angeschlossen, der dann am Denkmal „Der Melker“ vorbeiführt. Dass diese Verbindung schon jetzt genutzt wird, zeigt der Trampelpfad, der hier entstanden ist.

Der Kamp 1794/95 entstand ein Logierhaus am Kamp, das Johann Christop Henrich von Seydewitz zur Gästeunterbringung bauen ließ. Der Kamp wurde zu einer Grünanlage. Der Park war gesellschaftlicher Mittelpunkt, um die Anlage herum befanden sich die repräsentativsten Gebäude – darunter Theater, Logierhaus und das großherzogliche Palais, der Sommersitz des Landesfürsten. 1808/09 wurde der Rote Pavillon gebaut, 1810 bis 1813 folgte der Weiße Pavillon. Bereits seit 2017 wird die Neugestaltung des Kamps unter Einbeziehung von Ausschüssen und Bürgern geplant.

Zwei Spielflächen und ein Wasserspiel

Neu sein werden ebenfalls zwei Spielflächen auf dem Kamp. Eine im südlichen Bereich, die anderen neben dem Weißen Pavillon. Unter anderem sind ein Bodenkarussell mit Tieren sowie Wipptiere vorgesehen. Diese sollen Weidetiere darstellen in Anlehnung an die Geschichte des Kamps, der, bevor er Parkanlage wurde, Viehweide war. Im nördlichen Bereich sollen Balancierelemente installiert werden. Zwischen dem Roten und dem Weißen Pavillon wird es ein Wasserspiel geben.

Am Denkmal „Der Melker“ soll ein richtiger Weg gebaut werden, der zum Eingang an der Südspitze führt. Quelle: Anja Levien

„Wir wollen die Aufenthaltsqualität auf dem Kamp erhöhen und ihn als Zentrum beleben. Wir wollen einen Ort schaffen, der zum Verweilen einlädt“, sagt Sven Talheim. Dabei bleibe der Baumbestand erhalten, die Grünflächen werden aufgewertet, um die äußeren Wege eine Schmuckbepflanzung mit Stauden und Bodendeckern angelegt. Der gesamte Kamp wird barrierefrei gestaltet. Die Planungen hat das Büro Rehwaldt Landschaftsarchitekten übernommen, das Beleuchtungskonzept stammt von Lichtplaner Prof. Dr. Thomas Römhild.

Lichtpunkte sollen Kamp erlebbar machen

Mit der neuen Beleuchtung soll der Kamp mittels Lichtpunkten erlebbar werden, hatte Thomas Römhild im vergangenen Jahr das Vorhaben beschrieben. Der abendliche Kamp werde wie am Tag durch die umgebende Bebauung optisch begrenzt wahrgenommen: „Orientierungspunkte sind die Pavillons, der Bereich zwischen den Pavillons mit dem Wasserspiel, die Bereiche links und rechts des Weißen Pavillons in Erinnerung an die ehemaligen Anbauten sowie der Spiele-Bereich mit dem Melker-Denkmal.“ Als besonderes Element soll der Bereich der Lindenallee entwickelt werden: „Der schiebt sich leicht in den Kamp hinein und bildet einen wunderschönen Grünraum.“

Durch diese beleuchteten Elemente bleibe der Kamp in seiner Grundstruktur als dreieckiger Park mit dem durch die Pavillons gebildeten Schwerpunkt als attraktiver Bereich auch am Abend erlebbar, hatte der Lichtdesigner geschildert. Die Planungen zu Gestaltung und Beleuchtung waren im Vorfeld mehrfach im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt diskutiert worden.

Zwei Bauabschnitte für den Kamp

Baubeginn ist am Montag mit der Baustelleneinrichtung, informiert Talheim. In der August-Bebel-Straße würden etwa 50 Meter an Parkfläche benötigt, in der Straße „Am Kamp“ 25 Meter. Die Umgestaltung ist in zwei Bauabschnitte eingeteilt. Begonnen wird auf dem nördlichen Teil, sodass ein Durchgang von Innenstadt Richtung Kreisverwaltung jederzeit gegeben sein wird, so der Bauamtsmitarbeiter.

Der erste Bauabschnitt umfasst das Areal Severinstraße bis Höhe Roter Pavillon. Hier werden zuerst die Versorgungsleitungen wie Trinkwasser und Fernwärme erneuert, erläutert Talheim. Die Sträucher würden weggenommen. Ohne Pflanzungen sollen die Arbeiten im nördlichen Bereich bis Ende Mai dauern. Ab Juni geht es dann an den südlichen Teil. Nur der Bereich zwischen dem Roten und Weißen Pavillon bliebe dann für den Bau des Wasserspiels gesperrt.

Für die Neugestaltung des Kamps sind 2,24 Millionen Euro vorgesehen, die mit Städtebaufördermitteln unterstützt wird und bis September abgeschlossen sein soll. Danach folgen im Herbst noch Pflanzungen.

Von Anja Levien