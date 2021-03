Bad Doberan

Das Straßenbauamt Stralsund beginnt nach Ostern mit dem Ersatzneubau der Brücke an der Beethovenstraße in Bad Doberan. Während der rund ein Jahr andauernden Bauarbeiten müsse die Beethovenstraße vom 6. April bis voraussichtlich Dezember dieses Jahres für Kraftfahrzeuge voll gesperrt werden, erklärt Amtsleiter Ralf Sendrowski: „Aus Platzgründen kann nur eine Behelfsbrücke für Fußgänger errichtet werden.“

Der Straßenverkehr werde über die Nienhäger Chaussee, An der Krim, B 105 Am Buchenberg, B 105 Rostocker Straße, Alexandrinenplatz und August-Bebel-Straße umgeleitet.

Die Brücke über dem Bollhagener Fließ stammt aus dem Jahr 1900. „Das Bauwerk befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand und muss erneuert werden“, macht Sendrowski deutlich. „Eine Instandsetzung des bestehenden Ziegelgewölbes ist nicht möglich.“

Neben den baulichen Mängeln stelle die Brücke beidseitig eine Engstelle für den Fußgängerverkehr dar. Nach dem Abbruch der alten Brücke werde ein neues Bauwerk aus Stahlbeton mit rund neun Metern Brückenlänge hergestellt: „Neben einer 6,90 Meter breiten Fahrbahn erhält die Brücke auf beiden Seiten jeweils einen 2,50 Meter breiten Gehweg mit Geländern.“

Verbesserte Durchlässigkeit des Bollhagener Fließ’

Mit dem Ersatzneubau der Brücke werde sowohl die Durchlässigkeit des Bollhagener Fließ’ als auch die Wandermöglichkeit des Fischotters im Bauwerksbereich verbessert, sagt Ralf Sendrowski: „Die Gestaltung des Lichtraumprofils unter der Brücke gewährleistet eine optimale Vernetzung der Lebensräume der Tiere.“

Das Bollhagener Fließ ist in diesem Bereich für die Münsterstadt schon seit Jahren ein neuralgischer Punkt. Bei starken Regenfällen steigt der Wasserstand bis knapp unter die Brücke, dazu kann Wasser, das von Goethestraße und Markt hierhin geleitet wird, nicht mehr aufgenommen werden – zuletzt mit besonders heftigen Folgen im Juli 2019.

Mit Blick auf einen verbesserten Hochwasserschutz würde ein vergrößerter Durchlass an der Beethovenstraße auch die Goethestraße entlasten, betont Frank Lehmann, Geschäftsführer bei Zweckverband Kühlung.

Der Hochwasserschutz liegt seit dem Starkregen im Sommer 2019 im besonderen Fokus der Stadt. Damals waren Grundstücke und Straßen überflutet, Keller mussten leer gepumpt werden, 77 Einsätze zählte die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan. Der Wasserschaden im Gymnasium verzögerte sogar den Schulstart. Für die Innenstadt sieht das Hochwasserschutzkonzept fünf elementare Punkte vor – mit dem Ziel, den Wassereinfluss in die Stadt zu verzögern. So soll beispielsweise am Stülower Bach im Bereich des Jahnweges ein Retentionsraum – eine Wasserrückhaltung – in der Größenordnung von 7000 Kubikmeter geschaffen werden.

Düker fasst alle wichtigen Leitungen zusammen

Für den Brückenneubau an der Beethovenstraße wurden bereits in den vergangenen Jahren wichtige Vorarbeiten geleistet. So mussten zunächst Leitungen entfernt werden, die bis dato noch in diesem Bereich verliefen. In der Folge baute die Stadt auf Höhe des Busbahnhofes einen sogenannten Düker – einen Schacht mit Leerrohren, in die im Anschluss nach und nach Anbieter etwa für Fernwärme und Gas ihre Leitungen umverlegt haben.

Im Zuge des Ersatzneubaus werde auch der vorhandene Fußgängerüberweg zurückgebaut und ein neuer Überweg außerhalb des Baufeldes an der Beethovenstraße in der Nähe des Möckelhauses errichtet, sagt Ralf Sendrowski vom Straßenbauamt: „Damit verbessert sich für Fußgänger die Erreichbarkeit des Standesamtes – zudem erhalten Besucher des Doberaner Münsters, die mit dem Bus anreisen oder am Busbahnhof parken, künftig eine sichere Überquerungsmöglichkeit der Beethovenstraße.“

Erneuert werden darüber hinaus auch die Markierung am Kreisverkehr Beethovenstraße und Dammchaussee sowie teilweise die Beleuchtungen. Die Gesamtkosten des Bauvorhabens betragen nach Angaben des Straßenbauamtes 1,1 Millionen Euro. Diese Summe wird von der Stadt Bad Doberan mit rund 52 000 Euro und vom Land Mecklenburg-Vorpommern aufgebracht. Die Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG aus Leezen führt die Arbeiten durch.

