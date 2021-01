Bad Doberan

Grit Latzko brachte einen echten Stein ins Rollen. Weil die Doberanerin Geld für den Treffpunkt Suppenküche sammeln wollte, bemalte sie einen Ostseestein mit einem schönen Molli-Motiv. Den versteigerte die Hobbykünstlerin auf ihrer Facebookseite und rechnete nicht damit, dass insgesamt 845 Euro zusammen kommen würden. Das Geld übergab sie am Freitag an die Leiterin der Suppenküche der ev.-luth. Kirchengemeinde, Barbara Niehaus.

Für 200 Euro ging der Stein in die Schweiz. Quelle: Sabine Hügelland

„Weil es doch auch meiner Tochter hier so gut geht und Sie sich immer so liebevoll um sie kümmern“, sagte Grit Latzko zu Barbara Nienhaus. „Das ist eine so tolle Sache“, freute sich die Leiterin. „Und zeigt, dass die Doberaner klasse Menschen sind.“ Denn irgendwann ging es gar nicht mehr um die Versteigerung, sie gaben einfach Geld, um zu helfen und das in hohen Summen. „Eine Frau aus der Schweiz ersteigerte den Stein für 200 Euro und dann ging es einfach weiter“, sagte Grit Latzko.

„Ich bin so begeistert, dass wir gemeinsam Berge versetzen können. Es waren vor allem Bad Doberaner die sich beteiligten“, so die 31-Jährige. „Ich hätte ja nie gedacht, dass so viel zusammenkommt.“ Steffie Nickel von der Suppenküche war ebenfalls beeindruckt von so viel Spendenbereitschaft: „Das präsentiert Zusammenhalt und wie wichtig den Doberanern das Projekt Suppenküche ist“, sagte sie.

Täglich eine warme Mahlzeit

Im Treffpunkt Suppenküche im Amtshaus der Kirchengemeinde gibt es von Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr für jeden, der möchte, kostenlos eine warme Mahlzeit. Wegen der Corona-Regelungen derzeit zum Mitnehmen. „Frau Latzkos zwölfjährige Johanna kommt auf dem Rückweg von der Lessingschule bei uns vorbei. Mir ist sie aufgefallen, weil sie oft mit hängenden Schultern reinkam und dann die Suppenküche weitaus fröhlicher verließ“, so Steffie Nickel. „Ich wusste erst gar nicht, dass es ihre Tochter ist. Sie ist zu einem meiner Lieblingskinder hier geworden.“

Weil auch die siebenjährige Tochter von Grit Latzko in die Suppenküche wollte, kam die Mutter einmal auf ihren Wunsch mit. „Johanna hatte ihr so schön davon erzählt. Ich wollte erst gar nicht hingehen, weil ich ja nicht zu den Menschen zähle, die so arm sind, dass sie es müssen“, sagte die Mutter. „Aber wir sind so herzlich aufgenommen worden“, so die Hausfrau immer wieder. „Hier erfahren die Menschen Fürsorge und Liebe. Und meine Tochter wurde so viel Freundlichkeit entgegengebracht. Ich bin allen, die hier arbeiten, sehr dankbar.“

Silvester hatte Grit Latzko die Idee einen von ihr bemalten Stein gegen eine Spende abzugeben und postete das. „Sonst bemale ich meist nur als Auftrag Steine. Comics sind eigentlich mein Malstil.“

Grit Latzko war früher in einer Baustoffsortierung tätig. Sie sagt, sie brauche einen Männerberuf und würde dort gern wieder arbeiten. Nur als Künstlerin sehe sie sich nicht. Die Mitarbeiter der Suppenküche freuten sich vor allem darüber, dass an sie gedacht und ihre Arbeit gewürdigt wird. Auf Grit Latzkos Instagram Account sind ihre Werke zu sehen: dbr.Steine.

Von Sabine Hügelland