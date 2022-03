In Bad Doberan entsteht derzeit ein neues Wohn- und Gewerbegebiet. Für dieses haben die Stadtvertreter am Montag zwei Beschlüsse gefasst. Zudem wählten sie Jörn Rachowe zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister von Bad Doberan und stimmten über die Förderung der Vereine in diesem Jahr ab.