Bad Doberan

An dem neuen Wohn- und Geschäftshaus an der Marktstraße in Bad Doberan wird seit Jahren gebaut. Viel zu erkennen ist nicht, die Baugrube hat sich für viele zu einem Schandfleck entwickelt. Die Stadtvertreter hatten jüngst beschlossen, dass der Bürgermeister sich an den Landkreis Rostock wenden soll, damit der städtebauliche Missstand ein Ende findet.

Nun meldet sich Grundstückseigentümer und Bauherr Heinz Wilke mit Vorwürfen gegen die Stadt zu Wort. „Man wirft mir vor, dass ich auf meinem Grundstück seit über 20 Jahren baue“, sagt er in einem Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG. „Aber ich habe nicht das Geld, um schneller zu bauen.“ Der 78-Jährige kommt in stark beanspruchter Arbeitskleidung in die Redaktion, ist freundlich und durchaus redegewandt. Er wohne auch auf dem Gelände, erklärt er. „Noch bis Anfang Dezember, solange das Wetter offen ist und ich etwas machen kann.“

„Ich habe für das Grundstück ein Leben lang gearbeitet“

Ihm sei bewusst, dass die Baulücke als „Schandfleck von Bad Doberan“ gelte, doch es sei eben sein Grund und Boden und nun wolle man ihn „enteignen“. Nach Wilkes Empfinden sei das die wahre Schande. „Ich habe für das Grundstück mein Leben lang gearbeitet.“ Seine Vermutung: Die Stadt wolle sich auf seine Kosten bereichern – oder gar ein einzelner Abgeordneter der Stadtvertretung. „Herr Klink (Anm.: Harry Klink, Freie Wähler/Kuss) hat mir gesagt, ich könne eine Wohnung in dem Komplex bekommen und dürfe dort kostenlos wohnen, wenn ich das Grundstück verkaufe. Ich dürfte sie mir auch aussuchen. Aber das will ich nicht. Ich habe Kinder und Enkel und will ihnen etwas hinterlassen.“

Für ihn sei das Angebot der Stadt inakzeptabel: „Was habe ich noch für eine Lebenserwartung – vielleicht nur noch zwei, drei Jahre. Wenn ich die Wohnung nehme, fällt am Ende alles an die Stadt. Ihr gehört dann alles, was ich mir geschaffen habe.“ Ist er noch fit? „Wer ist in meinem Alter schon noch gesund?“ Dennoch, für ihn steht fest: Er will weitermachen und erhofft sich schnell Klarheit, ob er darf: „Ich hab’ da so viel Material liegen und weiß nun nicht, ob ich das noch verbaut bekomme.“ Und wie sieht’s mit Hilfe von Außen aus: „Ich suche einen Unternehmer, der mir hilft. Etwas Geld habe ich, aber nicht viel.“

Stadt hat Interessenten für Grundstück vermittelt

Bürgermeister Jochen Arenz berichtet, dass die Stadt kein Kaufangebot unterbreitet habe. „Aber ich habe ihm Interessenten genannt, die sein Grundstück kaufen würden.“ Ihm selbst tue Herr Wilke, wie er dort lebe ohne Toilette und Heizung, sehr leid. „Das ist ein tragischer Fall.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Landkreis Rostock waren zuletzt 2019 und 2020 Anträge von Bürgern auf bauaufsichtliches Einschreiten wegen der zögerlichen Bauausführung gestellt worden. In beiden Fällen konnten keine Verstöße gegen das Baurecht festgestellt werden. Die Bautätigkeiten beziehungsweise das Ausbleiben von Bautätigkeiten verstoße nicht gegen das Baurecht, so der Landkreis Rostock.

Bauleiter Rainer Liemann hatte während der Stadtvertretersitzung im Oktober erläutert, dass er schon öfters versucht habe, Heinz Wilke vom Verkauf zu überzeugen. Baurechtlich habe der Besitzer alle Auflagen erfüllt.

Besitzer hat bis 1956 in Bad Doberan gelebt

Warum liegt Heinz Wilke überhaupt so viel am Grundstück? „Ich habe hier bis 1956 gelebt. Geboren bin ich in Westpreußen, meine Mutter und Oma sind mit einem Pferdewagen und uns Kindern geflohen. Die Oma starb auf der Flucht.“ Wir kamen 1945 nach Bad Doberan und haben unseren Lebensunterhalt dann bei Bauer Jürß verdient. Ich ging zwar erst mal in den Westen, wollte aber unbedingt wieder hierher und kam 1991 zurück.“

Ihn schmerze, wie man ihn hier betrachte, sagt er. „Auf mein Auto hat jemand vor einigen Wochen Wessischwein geschrieben. Und neulich haben Jugendliche Steine nach mir geworfen. Eine Frau hat mir zugerufen, ich sei ein Schwein.“ Dabei seien es Fremde, die immer wieder Reifen, alte Fahrräder und Müll auf sein Grundstück werfen, sagt Wilke. “Ich will doch nur leben, wie es mir passt. Ich bin unbescholten und nicht vorbestraft, aber die Leute verteufeln mich.“

Von Juliane Schultz und Anja Levien