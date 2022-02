Bad Doberan

Bewegung fördern, Schule mit Sport verbinden, gemeinsam Spaß haben: „Das geht auch in diesen Zeiten“, sagt Martin Schütt, Inhaber des Gesundheitszentrums Schütt & Gerlach an der Mollistraße in Bad Doberan. „Wir wollen gerade auch in den Winterferien Perspektiven bieten – für Kinder und Eltern gleichermaßen.“ Deshalb startet im Gesundheitszentrum ab kommenden Mittwoch ein Präventionskurs für Kinder am sogenannten Skillcourt. Hier können die Teilnehmer ab 16 Uhr spielerisch Schnelligkeit, Reaktionsvermögen, Konzentration und visuelle Wahrnehmung trainieren.

„Wir suchen dafür Sechs-Mann-Gruppen, möglichst im gleichen Alter“, erklärt Schütt. „Der jeweils einstündige Kurs beinhaltet sechs Einheiten und wird von allen gesetzlichen Krankenkassen unterstützt.“ Anmeldungen sind telefonisch unter 038 203/63 222 oder per Mail an info@gesundheitszentrumbaddoberan.de möglich.

Auch der IB-Jugendclub in Bad Doberan bietet ab kommender Woche ein Winterferien-Programm an. Sollte es die Corona-Warnampel für den Landkreis Rostock zulassen und auf Orange bleiben, sind unter anderem am Montag auf der Wiese hinter der Klosterruine von 14 bis 16 Uhr Wurf- und Fangspiele wie Bassalo oder Frisbeegolf geplant. Am Dienstag werden im Jugendclub am Walkmüller Holz von 14 bis 16 Uhr aus Bügel-, Holz- und Glasperlen gemeinsam Armbänder, Ohrringe oder Bügelperlenbilder angefertigt (Teilnahmegebühr zwei Euro). Zwischen 13 und 18 Uhr ist der Club für Gesellschaftsspiele, Billard, Tischtennis oder Kickern geöffnet.

Neue Graffiti für Skaterpark

Am Mittwoch heißt es im Skaterpark an der Verbindungsstraße von 14 bis 16 Uhr „Time to Talk“ und „Kreativ mit Spraydosen“. Bei heißem Früchtetee gibt es für die Kinder und Jugendlichen Zeit zum Austausch, dazu können neue Graffiti gesprayt werden. Um Anmeldung bis zum 8. Februar wird gebeten (0160 / 97 26 05 52), für eine Gebühr von 16,50 Euro erhalten die Teilnehmer vier Farben nach Wahl.

Am Donnerstag lädt der Jugendclub von 16 bis 19 Uhr zu einem Kinonachmittag mit Popcorn ein – geguckt wird ein Film nach Wahl.

Wie genau Upcycling funktioniert, erfahren die Teilnehmer am Freitag zwischen 15 und 17 Uhr – dann werden im Club aus leeren Gläsern, die mitzubringen sind, bunte Windlichter gestaltet.

Info: Das vollständige Ferienprogramm gibt’s auf der Facebook-Seite des IB-Jugendclubs Bad Doberan.

