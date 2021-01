Bad Doberan

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) hat auf den offenen Brief eines Siebtklässlers aus Bad Doberan reagiert. Tahoe Susemihl hatte ihr seinen Alltag im Homeschooling geschildert, geschrieben, dass alles nur noch langweilig und eintönig sei und er sich nicht mehr motivieren könne. Es gebe keine Videokonferenzen mit der Klasse, nur selten Feedback von Lehrern. Ihm fehle die Abwechslung, immer müssten nur Arbeitsblätter bearbeitet werden. „Ich bin davon überzeugt, dass man den Unterricht im Homeschooling verändern kann“, schrieb der Schüler des Friderico-Francisceum-Gymnasiums Bad Doberan.

So hat ihm Bettina Martin geantwortet:

„Hallo Tahoe, mir hat jemand Deinen Brief zugeschickt, den Du vor ein paar Tagen auf Facebook gepostet hast. Ich finde es toll, dass Du diese Zeilen geschrieben hast, denn Du sprichst in dieser schwierigen Zeit nicht nur für Dich, sondern für so viele anderen Kinder und Jugendlichen, die sich ähnlich fühlen wie Du.

Ich weiß, wie schwer es ist, wenn die Schulen zum größten Teil geschlossen sind und das Lernen von zu Hause funktionieren soll. Auch wenn sich die Lehrkräfte noch so sehr anstrengen, ist das natürlich kein Ersatz für den Unterricht in der Schule mit den Mitschülerinnen und Mitschülern und mit Lehrern, die mit Euch sprechen und Fragen beantworten können. Deshalb setze ich mich sehr dafür ein, dass die Schulen wieder öffnen, sobald das trotz der Pandemie wieder zu verantworten ist. Es ist ein schwieriges Abwägen zwischen der Gesundheit und dem Recht auf Bildung für alle.

Es gibt viele Lehrkräfte, die sich mit dem digitalen Unterricht sehr anstrengen und auch regelmäßig mit ihren Schülern Kontakt aufnehmen. So sollte es auch sein. Und auch ist wichtig, dass ihr Schüler nicht viel zu viele Aufgaben zugeschickt bekommt, die Euch den ganzen Tag am Bildschirm halten. Das Bildungsministerium hat, wie Du bestimmt weißt, ja angeordnet, dass keine Arbeiten oder Klausuren geschrieben werden in den Klassen, die in der Schule sind. Es ist wichtig, dass nicht so viel Druck entsteht bei all den Einschränkungen an den Schulen gerade.

Ministerin wird Hinweise besprechen

Ich werde Deine Hinweise mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besprechen und beraten, damit die Lehrkräfte die Schüler nicht mit zu vielen Aufgaben überfordern und vor allem auch Feedback geben. Wir haben den Schulen Handreichungen und Fortbildungen zum Thema digitales Lernen zur Verfügung gestellt. Und wie gesagt, sehr viele geben in diesen Monaten ihr Bestes, um Euch Schülern so gut wie irgend möglich durch diese Krise zu helfen. Aber es hilft sehr, wenn wir auch Hinweise erhalten, wo es noch nicht so gut klappt.

Ich möchte Dir sehr herzlich danken, dass Du Deinen derzeitigen ‚Schul‘-Alltag beschrieben hast. Denn so etwas hilft dem Bildungsministerium, Probleme anzugehen.

Ich hoffe mit Dir zusammen, dass es recht bald wieder möglich ist, dass Schule wieder richtig stattfinden kann. Es kommt natürlich darauf an, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Aber sei versichert, dass ich mich dafür einsetze, dass es die Schulen sind, wo die ersten Lockerungen erfolgen, wenn es wieder möglich wird.

Ich wünsche Dir Durchhaltevermögen und danke Dir noch mal für Deine offenen Worte. Dir und Deiner Familie wünsche ich, dass ihr gesund durch diese Zeit kommt.“

Von Anja Levien