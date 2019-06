Bad Doberan

Für die Ehrenamtler der Feuerwehr Bad Doberan war es bereits der 76. Einsatz in diesem Jahr: Am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr war es für die Retter erneut vorbei mit dem lauen Sommerabend. Die Einsatzkräfte wurden zu einem Wohnungsbrand an die Thünenstraße gerufen.

„Feuer im dritten Obergeschoss“ – so lautete die Alarmierung aus der Leitstelle. Weil unklar war, wie groß der Brand ist und ob Menschen in Gefahr sind, wurde die komplette Wehr aus dem Feierabend gerufen. In der Münsterstadt heulten die Sirenen, vor dem Wohnhaus ging die Drehleiter in Stellung. Doch: Zum Glück stand nicht das Haus selbst, sondern „nur“ der Balkon in Flammen. „Ein Schuhregal hat gebrannt“, sagte Wehrführer Olaf Schulz der OZ. Mögliche Brandursache könnte eine vergessene, glühende Zigarette gewesen. Der Brand war aber schnell unter Kontrolle.

Einsatzreicher Juni

Vor allem der Monat Juni hatte es bisher für die Retter in der Münsterstadt in sich: In nicht mal drei Wochen wurden sie 23 Mal alarmiert, allein am vergangenen Sonnabend – während der schweren Unwetter in der Region – stehen 13 Einsätze in der Statistik. Insgesamt 4615 Minuten waren die Kameraden im Einsatz, durchschnittlich alle 2,24 Tage müssen sie ausrücken.

Andreas Meyer