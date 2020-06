Bad Doberan

Die Regionale Schule mit Grundschule „ Buchenberg“ braucht dringen mehr Platz. Daher hat die Stadt verschiedene Optionen geprüft. Die Lösung: Die Kantine auf dem Gelände des Schulhofes soll abgerissen und neu gebaut werden. Während im Erdgeschoss die Mensa untergebracht wird, sollen in der ersten Etage Räume für den Hort entstehen, der derzeit welche in der Grundschule mitnutzt. Die Planungen für den Neubau sollen jetzt ausgeschrieben werden.

„Es geht um die Zukunft unserer Kinder und Jugend. An der Schule herrscht ganz dringender Bedarf“, sagte Bürgermeister Jochen Arenz auf der Stadtvertretersitzung in Bezug auf den Platzbedarf. Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen und der Notwendigkeit des gesonderten Unterrichtes für die Sprachheilklassen habe die Schule Eigenbedarf für die Räume im Grundschulgebäude angemeldet, heißt es in der Beschlussvorlage. Vier Klassenräume würden ausschließlich vom Hort genutzt, vier weitere sind in Doppelnutzung.

Gespräche mit Landkreis und Schulamt

Es habe Gespräche mit dem Staatlichen Schulamt in Rostock sowie den Landkreis Rostock gegeben, teilt Arenz mit. „Der Landkreis hat andere Zahlen als das Amt in Rostock und als die Buchenbergschule. Wir haben alle an einen Tisch geholt und festgestellt, wo die Differenzen herkommen. Der Landkreis rechnet in Klassen, aber an der Schule gibt es Kinder mit spezifischem Bedarf, da haben nicht alle Klassen 26 Kinder.“ Daher gebe es zu wenig Räume.

Das Zusammenlegen von Doberaner Schulen sowie ein Schulneubau seien geprüft worden. Entschieden wurde dann der Abriss der Mensa aus den 60er-Jahren. „Wir bauen einen neuen Hort.“ Der Landkreis Rostock habe den Bedarf an 220 Hortplätzen in der Zukunft bestätigt.

Neue Planung notwendig

Hartmut Polzin ( SPD) wies darauf hin, dass es bereits Planungen und abgeschlossene Verträge für den Neubau der Mensa gebe. Das bestätigte Jochen Arenz. „Aber mit dem Hort brauchen wir eine neue Planung.“

Erst Container, jetzt Modulbauweise: „Wir haben seit Jahren Bedarf. Wir hätten den Neubau schon stehen haben können“, sagte Hannes Roggelin (UDI). „Ich bin seit einem Jahr im Amt und hab das in Angriff genommen“, entgegnete Jochen Arenz (parteilos). Torsten Schellin (Für Doberan) fügte hinzu, dass es richtig sei, dass der Neubau hätte stehen können, „aber die Stadtvertretung hat das verhindert mit falschen Zahlen. Die Schulentwicklungsplanung war falsch und löchrig, wie heute auch.“

Von Anja Levien