Bad Doberan: Bürgermeister fordert Ende der nächtlichen Ausgangssperre

Bad Doberan

Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) hat Landrat Sebastian Constien (SPD) aufgefordert, die nächtliche Ausgangssperre für Bad Doberan wieder aufzuheben. „Die Inzidenzen sind gesunken“, begründet Jochen Arenz sein Anliegen. Nach dem ihm vorliegenden Zahlen lag die Inzidenz am Montag bei 59. Am 11. April hatte sie laut Auskunft vom Landkreis Rostock bei 174 gelegen.

Weil in Teilen des Landkreises Rostock die Zahl von 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus der letzten sieben Tage je 100 000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten worden war, waren ab dem 14. April Ausgangsbeschränkungen verfügt worden. In Bad Doberan, Kröpelin, Neubukow, Teterow, den Gemeinden der Ämter Bad Doberan-Land, Neubukow-Salzhaff, Bützow-Land, Laage, Mecklenburgische Schweiz, Schwaan sowie in der Gemeinde Dummerstorf dürfen die Menschen zwischen 21 und 6 Uhr ohne triftigen Grund nicht auf die Straße. Wie mit der nächtlichen Ausgangssperre weiter umgegangen wird, berät der Verwaltungsstab des Landkreises am Mittwoch.

Am Dienstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales 74 Neuinfektionen für den Landkreis Rostock. 3723 Menschen haben sich seit Pandemieausbruch mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz im gesamten Landkreis sank im Vergleich zum Vortrag um 2,3 auf 123,7.

Mit Stand vom Montag waren in Bad Doberan acht Menschen in den vergangenen sieben Tagen an Covid-19 erkrankt. Iim Amtsbereich Bad-Doberan Land waren es 17, in der Gemeinde Satow 10, im Amtsbereich Neubukow-Salzhaff 8, in Kühlungsborn 11, in Neubukow 3, in Kröpelin ein Mensch.

Von Anja Levien