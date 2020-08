Bad Doberan

Er ist ein Eintrittstor in die Stadt Bad Doberan: Der Bahnhofsvorplatz. Dass sich hier etwas ändern muss, darüber waren sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt einig. Für das Verkehrskonzept haben sie sich mit dem Angebot von Bus und Bahn in der Stadt auseinandergesetzt. Fazit: Bad Doberan braucht mindestens eine neue Haltestelle und einige Stadtteile müssen besser angebunden werden. Zudem sollen Auffangparkplätze und ein Shuttleservice von der Rennbahn ausgehend geprüft werden.

Tobias Heuer, Leiter Vertriebs- und Verkehrssteuerung beim Busunternehmen Rebus, und Enrico Zur, Technologe bei Rebus, hatten sich im Vorfeld der Sitzung mit der Citybus-Linie 124 befasst und im Ausschuss Potenziale und Schwierigkeiten dargestellt. Der Citybus fährt montags bis freitags fünfmal am Tag zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr von Hohenfelde über Krankenhaus, Moorbad, Bahnhof in und durch die Innenstadt und Stadtteile. Nicht immer werden dabei alle Haltestellen bedient. So wird der Friedhof nur einmal am Tag um 10.08 Uhr angefahren.

Friedhof für große Busse nicht anfahrbar

„Die Haltestelle ist nur mit einem kleinen Fahrzeug anfahrbar“, erläutert Heuer. Doch der Citybus ist zwölf Meter lang. Das kleinere Fahrzeug, das eigentlich in der Stadt unterwegs war, war zuletzt gegen den langen Bus ausgetauscht worden.

„Wir haben gemerkt, wir werden dem Bedarf der älteren Fahrgäste nicht gerecht, die viel mit dem Rollator unterwegs sind“, sagt Enrico Zur. Und mit dem längeren und größeren Bus könne Schülerverkehr und Citybus kombiniert werden. Dadurch sei die Linie laut Heuer wirtschaftlich und der Bus effektiv ausgelastet.

Allerdings seien dadurch auch manche Haltestellen wie der Friedhof nicht mehr erreichbar. „Das funktioniert verkehrstechnisch nicht“, erläutert Heuer. Zum einen beeinträchtigten parkende Fahrzeuge im Kreuzungsbereich den Nahverkehr, zum anderen sei der lange Bus genauso breit wie die Friedhofsstraße. Einmal ‚am Tag verkehrt der kleine Citybus, um die Haltestelle zu bedienen.

Haltestelle am Markt kann nicht bedient werden

Durch den größeren Bus kann auch die Haltestelle am Markt nicht mehr angefahren werden. Hier gebe es immer wieder Probleme mit Falschparkern und die Straße um den Markt herum sei zudem sehr eng, so Heuer. Daher wurde an der Severinstraße eine Haltestelle eingerichtet. Diese sei ebenso wie die am Friedhof nicht barrierefrei. In dieser Hinsicht müssten alle Haltestellen in Bad Doberan überprüft werden, da sie bis 2022 barrierefrei ausgebaut sein müssen. So hat es die EU entschieden.

Eng sei es auch auf dem Bahnhofsvorplatz. „Am meisten stört hier die Mittelinsel“, sagt Heuer. Für den Ausstieg der Gäste fehle eine Haltestelle. Nach Wunsch der Stadt soll der Vorplatz neu gestaltet werden. Hier gebe es laut Bauamtsleiter Norbert Sass derzeit auch Gespräche mit der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH die Vorkaufsrecht auf ein Grundstück habe, das veräußert werden soll. „Der Bahnhof wird von allen vernachlässigt, seit Jahren, das sieht man an der Haltestelle und an der Insel“, sagt Zur. Die Ausschussmitglieder waren sich einig, dass hier etwas gemacht werden muss.

Neue Haltestelle am Gewerbegebiet

Eine neue Haltestelle soll an der B 105/Gewerbegebiet Eikboom entstehen. Die Mitglieder stimmten zu, das ins Konzept aufzunehmen auch mit Blick auf das neue Wohngebiet, welches hinter dem Gewerbegebiet entstehen soll.

Tobias Heuer kündigte an, dass geplant sei, die Citybus-Linie um eine Fahrt um 5.50 Uhr zu erweitern, damit die Bürger morgens den Zug erreichen könnten.

Abendliche Anbindung sollte verbessert werden

Deutlich wurde in dem Gespräch auch, dass die Linien, die von außerhalb kommen, wie die 121, nicht noch in Wohngebiete fahren können. Bastian Strahlmann (Für Doberan) merkte an, dass die abendliche Anbindung aus Rerik und Kühlungsborn schlecht sei – gerade auch aus touristischer Sicht in Bezug auf Veranstaltungen in den Ostseebädern.

Marcus Fourmont (JA!) wies darauf hin, dass es auch aus Rostock keine abendliche Verbindung nach Doberan gebe und die Mitarbeiter der Uniklinik Rostock den Bus nicht nehmen könnten, weil er zehn Minuten vor dem Schichtwechsel fahre.

Citybus hat noch Potenzial

Die Rebus-Mitarbeiter stimmten zu, dass es noch Potenzial beim Citybus gebe. Man könne zusammen an Konzepten arbeiten. Tourismuschefin Danielle Zimmermann merkte an, dass die Patienten der Rehaklinik Moorbad am Wochenende keine Möglichkeiten haben, in die Stadt zu fahren. Wochentags würde sie das Angebot nicht nutzen können, da sie Anwendungen hätten. Tobias Heuer erwiderte, dass da der Bedarf ermittelt werden müsste und es einer Zuarbeit der Klinik bedürfe.

Verkehrskonzept Bad Doberan Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschäftigt sich in vier Sondersitzungen mit dem Thema Verkehr, erarbeitet Ideen und Anregungen, auf die das vorhandene Verkehrskonzept der Stadt überprüft werden soll. 2018 wurde das Verkehrskonzept für die Stadt Bad Doberan erarbeitet. Bürger konnten dazu Stellung nehmen und Vorschläge einreichen. 2019 wurde das Konzept im Januar auf einer Bürgerversammlung vorgestellt. Es sieht mehrere Maßnahmen für Bad Doberan mit den Stadtteilen Heiligendamm, Althof und Vorder Bollhagen vor, darunter zum Beispiel eine Tempo-20-Zone um den Kamp oder einen Kreisverkehr an der Kreuzung Parkentiner Weg/ Fritz-Reuter-Straße. Die Stadtvertreter haben es noch nicht beschlossen. In einer ersten Sitzung des Ausschusses im Januar waren Ziele zur Verbesserung des Verkehrs festgelegt worden. Dabei sollen vor allem Auto, Rad, Bus, Fußgänger und Co. gleich behandelt werden. Im März haben sich die Mitglieder dann mit dem Radverkehr befasst. Dabei wurden mehrere Anregungen aufgenommen: Bessere Anbindung des Bahnhofs, sichere Radwege zur Schule, zentrale Abstellplätze für Langzeitparker. Zudem wurden Lückenschlüsse im Radwegenetz definiert. In der letzten Sitzung im Herbst stehen der Verkehr in der Innenstadt und Parken im Fokus.

Bahn: Wartezeit im Fernverkehr verkürzen

Beim Bahnverkehr begrüßten die Ausschussmitglieder die halbstündige Taktung der Regionalbahn nach Rostock in den Morgen- und Nachmittagsstunden, wobei am Nachmittag ein Zug mehr fahren könne und auch nach Abendveranstaltungen in Rostock die Möglichkeit bestehen sollte, mit dem Zug nach Doberan zu fahren. Zudem soll mit Blick auf die neuen Wohngebiete noch mal verstärkt auf die Pendler geschaut werden. „Der Pendelverkehr Richtung Rostock ist mittlerweile katastrophal. Wir brauchen Entlastung und das geht nicht über den Bus, der die gleiche Straße nutzt wie das Auto. Das geht nur über die Bahn“, sagt Stefan Grammann.

Im Verkehrskonzept solle geprüft werden, ob die Stadt nicht besser an den Fernverkehr angebunden werden könne, in der Hinsicht, dass die Wartezeit auf dem Bahnhof in Rostock verkürzt werde. Wer von Bad Doberan nach Berlin möchte, muss am Hauptbahnhof Rostock derzeit 30 Minuten Wartezeit einplanen.

Kosten im Blick behalten

Ob Zuschüsse für den Citybus, die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes oder der barrierefreie Ausbau der Haltestellen: Joachim Krüger ( CDU) wies darauf hin, dass Maßnahmen auch im städtischen Haushalt eingeplant werden müssten. Das sei bisher nicht der Fall. Dem stimmte Stefan Grammann zu. Gerade sei auch über den Heilwald gesprochen worden, der teuer wird als geplant. „Das sind Maßnahmen, die in Konkurrenz treten“, so Grammann.

Von Anja Levien