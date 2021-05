Bad Doberan

Beratungen zur Bewerbung Bad Doberans als Außenstandort der Bundesgartenschau 2025 in Rostock, zum Heilwald hinter der Moorbadklinik und einen Feuerwehrpark stehen auf der Tagesordnung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus am heutigen Mittwoch, 26. Mai.

Nach Vorschlag der CDU-Fraktion soll Bürgermeister Jochen Arenz bei Zustimmung der Stadtvertreter den Bau und den Betrieb eines Feuerwehrparks in Bad Doberan prüfen. Zudem soll nach Fördermöglichkeiten dafür geschaut werden.

„Die feuerwehrhistorische Sammlung von Oldtimern und Ausrüstungsgegenständen des Feuerwehrvereins Bad Doberan ist eine der größten und wertvollsten ihrer Art in ganz Mecklenburg-Vorpommern“, so Fraktionsvorsitzende Caroline Brandt in der Begründung. „Für diese soll in Bad Doberan ein geeigneter Platz geschaffen werden, so dass diese einzigartige Sammlung sowohl der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird als auch ein touristischer Anziehungspunkt werden kann.“ Der Feuerwehrpark würde den Bürgern Bad Doberans zudem eine zusätzlich dringend benötigte Begegnungsstätte bieten, „die für unser Gemeinwohl so wichtig wäre und die in Bad Doberan fehlt.“ Die Idee wurde vor einem Jahr schon mal in den Ausschüssen besprochen. Die Raritäten des Feuerwehrvereins sind bisher an mehreren Standorten untergebracht.

Heilwald und Buga auf der Tagesordnung

Weiterhin geht es auf der Sitzung um einen Grundsatzbeschluss für das Projekt Heilwald hinter der Moorbad-Klinik. 285 000 Euro Eigenanteil muss die Stadt noch für den Heilwald aufbringen. 650 000 Euro kommen als Fördermittel vom Land. Das Projekt wird seit mehreren Jahren geplant, wurde bisher aber aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt.

Die Sitzung des Ausschusses beginnt um 18.15 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Dann wird auch über eine Bewerbung Bad Doberans als Außenstandort für die Bundesgartenschau beraten. Über die für die Gartenschau angelegten Fördertöpfe sei eine nachhaltige, städtebauliche Entwicklung Bad Doberans möglich, argumentiert Bürgermeister Jochen Arenz in der Begründung der Beschlussvorlage.

Von Anja Levien