Bad Doberan: Café am Kornhaus öffnet wieder

Bad Doberan

Wochenlang drückten sich Spaziergänger und Radfahrer vergeblich die Nasen an den Scheiben platt – jetzt hat auch Café des Doberaner Kornhauses wieder geöffnet. „Aktuell bieten wir hier donnerstags bis samstags von 13 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen an“, sagt Kornhaus-Chef Ronald Richardt. „Darüber hinaus besteht ja auch bei uns seit diesem Freitag im Innenbereich keine Testpflicht mehr.“

Besucher können ab sofort wieder das Café im Doberaner Kornhaus nutzen. Quelle: privat

Man hoffe, den Gästen mit der Café-Öffnung ein weiteres Stück Normalität zurückzubringen, so Richardt: „Unser Veranstaltungsbetrieb geht nach dem Freitags-Konzert des Folk-Quartetts Hanne Kah am 2. Juli mit dem Grazer Trio Marina & The Kats! weiter.“ Ab 20 Uhr bekommen die Besucher dann im Klostergarten beschwingten Beat gemischt mit eingängigem Songwriting zu hören.

Infos: Tel. 038 203/622 80; www.kornhaus-baddoberan.de

Von Lennart Plottke