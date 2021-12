Bad Doberan

Mehr Fahrten, mehr Haltestellen, moderneres Fahrzeug: Ab dem 3. Januar gilt bei der Rebus Regionalbus Rostock ein neuer Fahrplan – mit positiven Veränderungen für den Bad Doberaner Stadtverkehr. „Deutlich erweitert wird das Angebot für die Citybuslinie 124“, sagt Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk. „Sie verkehrt ab Januar erstmals tagsüber durchgängig im Stundentakt.“ Start- und Endpunkt ist immer Hohenfelde – „und dann fährt der Bus quasi einmal links- und einmal rechtsherum“.

Das heißt: Die eine Tour verläuft nach der Haltestelle am Bahnhof geradeaus weiter Richtung Stadtmitte, die andere Tour biegt hinter dem Bahnhof rechts Richtung Wiesengrund und Clara-Zetkin-Straße ab. So wird an den einzelnen Haltepunkten eine häufigere Anfahrt erreicht.

„Für alle Fahrgäste bleibt die Fahrt mit der Citybuslinie 124 weiterhin kostenfrei.“ Thomas Nienkerk, Geschäftsführer Rebus Quelle: Dietmar Lilienthal

Zusätzliche Fahrten an Samstagen

Dazu kommen zusätzliche Fahrten an Samstagen: „Bisher fuhr die Linie nur montags bis freitags durch die Münsterstadt.“ Auch der Linienverlauf hat sich verändert. So bedient der Citybus jetzt auch die Haltestelle Salzwiesen und den Doberaner Busbahnhof ZOB, an dem Umsteigemöglichkeiten zu den Regionalbuslinien bestehen: „Die Ankunfts- und Abfahrtszeiten am Bahnhof von Bad Doberan sind auf die dortigen Anschlüsse zu den Regionalbahnen in Richtung Rostock und Wismar abgestimmt“, so Nienkerk.

Eine weitere Neuerung sei das eingesetzte Fahrzeug auf dieser Linie: „Der Mercedes Benz Citaro Hybrid ist ein brandneuer Bus, der erst am 10. Dezember an die Rebus übergeben wurde.“ Die gute Nachricht: „Für alle Fahrgäste bleibt die Fahrt mit der Citybuslinie 124 weiterhin kostenfrei.“

Wieder nach regulärem Fahrplan verkehren ab 3. Januar 2022 die Linien 119 (Warnemünde/Lütten Klein – Elmenhorst – Bad Doberan) und 121 (Rostock – Bad Doberan – Kühlungsborn – Rerik). „Durch die Fertigstellung des Brückenneubaus in der Doberaner Beethovenstraße bedienen nun wieder alle Fahrten der beiden Linien den ZOB“, erklärt der Rebus-Chef.

Info: Die neuen kostenfreien Fahrplanflyer für die wichtigsten Linien im Regionalverkehr sowie für die Stadtbusverkehre in Bad Doberan, Bützow und Güstrow sind in den Rebus-Kundencentern in Rostock und Güstrow erhältlich. Alle Fahrpläne sind im Internet unter www.rebus.de einsehbar.

Von Lennart Plottke