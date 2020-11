Bad Doberan

Ob die Entwicklung der Rennbahn, die Erweiterung des Gewerbegebiets Eikboom oder Straßensanierungen – die Stadt Bad Doberan hat einige Projekte auf der Agenda, über die die Stadtvertreter im Dezember entscheiden. Im OZ-Interview verrät Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos), warum die Novembersitzung verschoben wurde und er die Corona-Maßnahmen kritisiert.

Am vergangenen Montag sollten eigentlich die Stadtvertreter tagen. Anders als Kröpelin und Rakow hat Bad Doberan die Sitzung auf den 7. Dezember geschoben. Warum?

Wir haben die Sitzung abgesagt, weil wir ein Vorbild sein wollten. Wenn sich laut Corona-Verordnung nur zwei Haushalte treffen dürfen, wollten wir nicht mit bis zu 50 Mann in einem Raum zusammensitzen. Die Sitzung am 7. Dezember wird in der Kreisverwaltung stattfinden. Da können wir auch die Abstände einhalten und Publikum zulassen.

Sie haben die Maßnahmen für den Lockdown light als undifferenziert und hilflos bezeichnet. Was sind ihre Vorschläge, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen?

Mir geht es vor allem um die Gastronomie und den Kindersport. Mir war es wichtig, dass die Kinder Sport treiben können, das hat die Landesregierung auch möglich gemacht. Das finde ich richtig gut. Ich hätte die Gastronomie offen gelassen und ab 20 Uhr keinen Alkohol mehr ausgeschenkt. Wenn ich Fitnessstudios, Restaurants und Kinos zumache, treibe ich die Leute ins Private, wo nachweislich die höchsten Infektionen waren. Deshalb halte ich diese Maßnahme für undifferenziert. Es kann sein, dass ich die Gastronomie in Hamburg schließen muss, aber nicht hier in Mecklenburg-Vorpommern.

Das Ordnungsamt ist dafür zuständig, dass die Corona-Verordnung umgesetzt wird. Wird noch täglich kontrolliert?

Das Ordnungsamt kontrolliert stichprobenartig, hat aber nichts festgestellt. Alle 14 Tage gibt es mal eine Beschwerde, dass keine Maske getragen wird. Die Konflikte haben erheblich nachgelassen. Die Menschen haben sich an die Situation gewöhnt.

Welche Auswirkung hat der Lockdown light auf die Verwaltung?

Wir haben das Rathaus geschlossen und arbeiten mit Terminen, aber für uns ändert sich nicht viel.

Das heißt die Stadtentwicklung ist nicht gebremst. Da macht der Palaisgarten, in dem die Wege erneuert wurden, allerdings einen anderen Eindruck. Der ist aber immer noch gesperrt. Warum?

Das hat zwei Gründe: die Beleuchtung fehlt noch, hier gab es Lieferprobleme, und Baumpflegearbeiten müssen noch durchgeführt werden. Ich hoffe, dass wir ihn Ende November aufmachen können. Er muss als Ganzes abgenommen werden, deshalb halten wir ihn noch zu.

Wenn die Stadtvertreter auf der Dezembersitzung zustimmen, wird der nächste Schritt für die Erweiterung des Gewerbegebiets Eikboom getan. Die Nachfrage nach Grundstücken ist nach wie vor hoch, oder?

Wenn die Stadtvertretung dem Erschließungsvertrag mit der Tochtergesellschaft der Ospa, der PEG Eikboom GmbH und Co. KG, zustimmt, dann würde im kommenden Jahr die Erschließung beginnen und Anfang 2022 kann mit dem Bau begonnen werden. Wir haben 70 Baugrundstücke und über 200 Anmeldungen. Beim Gewerbe haben wir zirka 30 Anmeldungen. Uns stehen 66 000 Quadratmeter zur Verfügung. Die Flurstücke werden nach dem Bedarf der Bewerber eingeteilt. Es gibt eine Vielzahl von kleinteiligen Bewerbungen aus Bad Doberan. Fast alle Bewerbungen sind aus der Region, was ich sehr begrüße. Wir wollen den regionalen Handel fördern.

Mit der Satzung für den Bebauungsplan für die Rennbahn und den Baumwipfelpfad geht es zudem um ein weiteres wichtiges Entwicklungsgebiet der Stadt. Sie hatten die Bürger aufgerufen, Ihnen Ideen zu nennen, wie das Gelände der Rennbahn künftig genutzt werden kann. Wie waren da die Reaktionen?

Die Stadt Bad Doberan hat den Pachtvertrag für die Rennbahn mit dem Rennverein gekündigt und ist jetzt wieder selbst für das Areal zuständig. Quelle: Anja Levien

Es gab unglaublich gute Ideen. Sie reichen von Ausstellungen über Trödelmärkte, Ritterspiele oder Kino. Wir sind schon in Vorgesprächen mit Veranstaltern und im Gespräch mit einem Rennverein, der daran interessiert ist, 2022 die Rennen durchzuführen. Wichtig ist, dass jemand die Vermarktung der Rennbahn in die Hand nimmt.

Die Stadtvertreter beschäftigen sich auch mit der Altstadt. Zum einen geht es um eine Verlängerung des Sanierungsgebietes, damit Fördermittel für die Straßensanierungen eingeworben werden können, zum anderen um den Ausbau der Waldstraße.

In der Waldstraße sollten eigentlich 16 Parkplätze entfallen, das habe ich überprüfen lassen. Jetzt werden es 25 Parkplätze mehr, die Straße wird einen halben Meter breiter. Die Sanierung soll im Frühjahr/ Mitte 2021 beginnen. Der Zugang zum Friedhof wird immer möglich sein.

Von Anja Levien