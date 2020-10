Bad Doberan

Der Doberaner Fußballclub kann jetzt in Bälle und Ausrüstung für den Nachwuchs investieren. Der Drogeriemarkt DM im Einkaufszentrum Bad Doberan hat dem Verein eine Spende in Höhe von 672,78 Euro übergaben. Diese holte die Mannschaft C2 mit Trainer Ulf Hölter jetzt ab.

„Wir suchen jedes Jahr einen gemeinnützigen Partner, den wir unterstützen können“, sagt Filialleiterin Katrin Zorn. Das Geld ist am 28. September gesammelt worden. An dem Tag wurden deutschlandweit bei DM fünf Prozent des Umsatzes gespendet. „1,4 Millionen Euro sind deutschlandweit zusammengekommen.“ Dieses Jahr wollte die Filiale etwas Gutes für Bad Doberan tun. Zuletzt waren unter anderem die Tierhilfe Norddeutschland in Klein Sien und das Kinderheim in Kröpelin unterstützt worden.

„Das war für uns überraschend und wir haben uns wahnsinnig gefreut“, sagt DFC-Vorsitzender Andreas Jahncke. Das Geld gehe eins zu eins in die Jugendarbeit. „Wir können davon Ausrüstung, Bälle und Trainingsmaterial kaufen.“

Von Anja Levien