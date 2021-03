Bad Doberan

Im Zuge der Umgestaltung des Doberaner Kamps sollen in der kommenden Woche auf dem zentralen Platz zwei Douglasien gefällt werden. „Die Genehmigungen für diese Maßnahme wurden erteilt“, erklärt Sven Thalheim, Mitarbeiter im Amt für Stadtentwicklung und Umwelt. „Im Bauausschuss wurde das Vorhaben bereits vorgestellt und hat mit Verweis auf Ersatzpflanzungen und der geänderten Anordnung des Spielplatzes neben dem Weißen Pavillon Zustimmung gefunden.“

Bei den jährlichen Baumkontrollen werde des Öfteren Totholz in den Kronenbereichen festgestellt, sagt Thalheim und macht deutlich: „Aufgrund des natur- und denkmalpflegerisch geschützten Kamps sowie der Höhe der Bäume ist eine dauerhafte Befahrung mit der erforderlichen Groß-Technik nach Abschluss der Sanierungsarbeiten nicht möglich – zudem befindet sich in direkter Nachbarschaft der denkmalgeschützte Weiße Pavillon.“ Und: „Nur in diesem Bereich ist der geplante Spielplatz genehmigungsfähig.“

Als Ausgleich würden acht geeignete Ersatzpflanzungen vorgenommen, so Thalheim: „Diese Pflanzungen sollen nach unseren Vorstellungen im Rahmen der Pflegearbeiten an der Dammchaussee in die Allee eingegliedert werden.“

Von Lennart Plottke