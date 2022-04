Bad Doberan: Darum ist der Imbiss „Shanghai“ am Markt verschwunden

Bad Doberan

Der Asiate „Shanghai“ am Markt 4 hat seit einigen Monaten seine Türen für Gäste geschlossen. Seit 1999 war der Imbiss Anlaufpunkt vieler Menschen in Bad Doberan. Jetzt weist von außen nichts mehr darauf hin, dass hier einmal leckere Speisen in heißem Öl gebraten wurden. Grund dafür ist der Mietvertrag, der Ende 2021 ausgelaufen und nicht verlängert wurde, wie Inhaber Thuy May erklärt.

Doch es ist nicht das Aus. „Shanghai“ ziehe jetzt nämlich um. Und das nicht mal weit entfernt. Lediglich die Hausnummer des Lokals ändert sich. Im Sommer wolle May den Imbiss am Markt 10 eröffnen. Er befindet sich dann neben dem Döner Pascham. Angst vor der Konkurrenz habe May aber nicht. „Wir kennen uns seit vielen Jahren“, sagt er.

Derzeit laufen die Umbauarbeiten an dem neuen Standort. Baugenehmigungen und weitere Bürokratie müssen erst erledigt werden, bevor es richtig losgehen kann. Auch die Toiletten sollen behindertengerecht gemacht werden, erklärt der Inhaber. Einzig der Tresen deutet jetzt im Inneren darauf hin, was hier bald wieder entstehen soll.

Von Gina Henning