Bad Doberan/Kühlungsborn

Wenn Sarah Koller an das Jahr 2021 denkt, fällt ihr schnell ein ganz persönlicher Grund ein, um optimistisch nach vorn zu gucken: „Das Highlight für meinen Mann und mich wird definitiv die Geburt unserer Tochter sein, die Anfang März zur Welt kommen soll“, erklärt die 33-jährige Kühlungsbornerin und strahlt.

Wie viele andere hat auch die Geschäftsführerin des Hotels Polar-Stern die Auswirkungen der rigiden Corona-Beschränkungen unmittelbar zu spüren bekommen. „Ich hoffe, dass wir die Pandemie bis Ende der ersten Jahreshälfte überstanden haben“, sagt Koller. „Und ich wünsche mir, dass sich die Menschen vor allem während der Zeit im Lockdown über die wesentlichen Dinge des Lebens bewusster geworden sind.“

„Das Highlight für meinen Mann und mich wird definitiv die Geburt unserer Tochter sein, die Anfang März zur Welt kommen soll.“ Sarah Koller, Kühlungsborn Quelle: Anja Levien

Für sie heißt das: mehr Wert auf Familie legen, auf Gesundheit „und das, was wir alles schon haben – und nicht so sehr auf Konsum, ,Geiz ist geil’-Mentalität und dass für jede Konferenz durch die Gegend geflogen werden muss“. Immerhin: „Ich glaube, diese Zeit hat uns in Sachen Digitalisierung zum Glück ein Stück vorwärtsgebracht“, sagt die junge Hotel-Chefin. „Das wird in 2021 hoffentlich weitergedacht und noch verstärkter durchgeführt – Deutschland hat hier im Vergleich zu anderen Ländern sehr viel nachzuholen.“

Weniger Kreuzfahrten und Luftverkehr

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Jutta Hoch. „Ich bin guter Hoffnung, dass die Menschen aus all dem, was 2020 passiert ist, wenigstens ein bisschen gelernt haben“, sagt die Doberanerin, die sich unter anderem im „Klimanetz“ der Münsterstadt für Natur- und Umweltbelange stark macht. „Zumindest wünsche ich mir, dass sie ein wenig behutsamer mit der Natur umgehen.“

Vor allem der Kreuzfahrt-Tourismus und auch der Luftverkehr müssten nicht wieder so hochgefahren werden wie noch vor der Pandemie, meint Hoch: „Das kann alles reduziert werden. Wir haben doch gesehen, dass es in Zeiten von Homeoffice durchaus möglich ist, Seminare oder Besprechungen via Computerbildschirm abzuhalten – dafür muss man nicht unbedingt von Frankfurt nach München fliegen.“

„Ich bin guter Hoffnung, dass die Menschen aus all dem, was 2020 passiert ist, wenigstens ein bisschen gelernt haben.“ Jutta Hoch, Bad Doberan Quelle: privat

So wirklich zuversichtlich in die Zukunft gucken könne er noch nicht, sagt hingegen Karsten Luther, Inhaber des Fitnessstudios „fit+“ am Walkmüller Holz in Bad Doberan: „Dafür ist noch zu unklar, wie sich beispielsweise die ganze Impf-Geschichte entwickelt.“ Dennoch hoffe er, dass den Menschen noch bewusster geworden ist, wie wichtig Gesundheit sei, macht Luther deutlich: „Ob gesündere Ernährung oder mehr Bewegung – auch von politischer Seite sollte es da jetzt eine klarere Haltung geben.“

Aktuell sei mit Blick auf seine Kunden und das Überleben seines Fitnessstudios jede Menge Kreativität gefragt, stellt Karsten Luther klar – denn passiv auf bessere Zeiten zu warten, sei seine Sache nicht: „Ich bin Unternehmer geworden, um etwas zu unternehmen.“

Die eigene Heimat noch intensiver entdecken

Unternehmungslustig ist im Normalfall auch Manfred Scheuer. „Drei, vier Urlaube im Jahr – darunter geht es eigentlich nicht“, sagt der 69-jährige Reriker. „Dabei muss es nicht unbedingt die riesige Weltreise sein – nach meiner Pension vor vier Jahren habe ich erst mal festgestellt, wie schön tatsächlich unser eigenes Land ist.“

So wirklich optimistisch nach vorn gucken kann ich noch nicht – dafür ist noch zu unklar, wie sich die ganze Impf-Geschichte entwickelt.“ Karsten Luther, Bad Doberan Quelle: Moritz Naumann

Und genau deshalb guckt der dreifache Opa auch positiv ins neue Jahr: „Allein Mecklenburg-Vorpommern hat so viele tolle, oft noch unentdeckte Ecken – sobald es wieder möglich ist, schnappe ich mir meine Enkelkinder, tanke mein Wohnmobil auf und fahre einfach los.“ Bevorzugte Reise-Ziele: „Die Mecklenburgische Seenplatte mit der Müritz und die Insel Usedom – und ganz so schlecht haben wir es vor der eigenen Haustür ja auch nicht angetroffen.“

Hoffnung auf bessere Zeiten motiviert

Die Hoffnung der Menschen auf ein besseres Jahr als das abgelaufene sei so groß, „dass sie alles dafür tun werden, damit es auch tatsächlich gut wird“, glaubt Daniela Härtel. Die Geschäftsführerin der „Villa Weitsicht“ auf dem Doberaner Tempelberg war mit ihrem kleinen Restaurant, dem Friseursalon und den Veranstaltungsräumlichkeiten gleich mehrfach von den Lockdown-Maßnahmen betroffen: „Aber uns geht es ja wie vielen anderen Leuten auch – wir sitzen alle im gleichen Boot.“

In diesen harten Zeiten käme ihr ihre positive Mentalität zugute, ist Härtel überzeugt: „Es muss ja weitergehen – und in den kommenden Monaten wird die ,Villa Weitsicht’ wieder ein beliebter Anlaufpunkt für auswärtige Gäste und Einheimische werden.“

Persönliche Vorfreude auf Silberhochzeit

„Ich feiere mit meiner Frau Antje Silberhochzeit – auch nach 25 Jahren ist bei uns zu Hause immer noch alles top.“ Torsten Reske, Rabenhorst Quelle: Sabine Hügelland

Mutter werde er im kommenden Jahr zwar nicht – „und Vater ebenso wenig“, sagt Torsten Reske und lacht. Trotzdem gibt es für den 52-Jährigen gleich mehrere, auch persönliche Gründe, sich auf 2021 zu freuen. „Ich feiere zum Beispiel mit meiner Frau Antje Silberhochzeit“, erklärt Reske stolz. „Auch nach 25 Jahren ist bei uns zu Hause immer noch alles top.“

Darüber hinaus könne es die Freiwillige Feuerwehr in Admannshagen-Bargeshagen kaum erwarten, gleich zu Beginn des Jahres endlich ihr neues Einsatzfahrzeug in Empfang zu nehmen, macht der Wehrführer deutlich: „Dazu bekommen wir noch einen Anbau an das Gerätehaus und damit mehr Platz für unsere Kinder- und Jugendwehr.“

Insgesamt sei er optimistisch, dass durch den Impfstoff auch das öffentliche Leben endlich wieder Fahrt aufnehme, sagt Torsten Reske: „Gemeinsam wieder in das Lieblingsrestaurant gehen zu können, in größerer Gruppe zu feiern oder einfach Zeit miteinander zu verbringen – darauf freue ich mich sehr. 2021 wird ein tolles Jahr!“

Von Lennart Plottke