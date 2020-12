Bad Doberan

Die Stadt Bad Doberan hat ab 1. Januar 2021 einen neuen ersten stellvertretenden Bürgermeister. Rüdiger Matthews, Leiter des Bürgeramtes, wird die Position einnehmen. Die Nachwahl wurde notwendig, weil Norbert Sass, Bauamtsleiter und Stellvertreter, zum Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Wer die Leitung des Amtes für Stadtentwicklung und Umwelt übernimmt, steht noch nicht fest. Die Stelle ist mittlerweile das dritte Mal ausgeschrieben. Laut Bürgermeister Jochen Arenz sind bisher zwei Bewerbungen eingegangen. Die Frist läuft noch.

Auf ihrer Sitzung am Montagabend trafen die Stadtvertreter zudem weitere Entscheidungen, die den Bau des Baumwipfelpfades, die Erschließung eines neuen Wohn- und Gewerbegebiets und die Umgestaltung des Kamps betreffen. Hier die Beschlüsse in Kürze:

Startsignal für Umgestaltung des Kamps

Die Stadtvertreter haben der Auftragsvergabe für die Umgestaltung des Kamps zugestimmt. Dabei ging es um den Landschaftsbau und die Außenbeleuchtung. Die Wege der denkmalgeschützten Parkanlage sollen erneuert, ein Wasserspiel, kleines Karussell, möglichst viele Fahrradständer, Bänke und neue Spielgeräte installiert werden.

Baumwipfelpfad an die Rennbahn

Auf der Tagesordnung stand auch die Satzung über den Bebauungsplan „Pferderennbahn und Baumwipfelpfad“, konkret die Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurfs-, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss. Erneut wurde der mögliche Ausbau der Haltestelle an der Landesstraße kritisiert. Mehrere Stadtvertreter plädierten für einen Haltepunkt auf der Rennbahn. Bürgermeister Jochen Arenz sagte zu, sich mit dem Busunternehmen Rebus zusammensetzen zu wollen. Die Stadtvertreter stimmten der Beschlussvorlage zu. Diese wird nun für sechs Wochen öffentlich ausgelegt und die Träger öffentlicher Belange, wie Forstamt oder Straßenverkehrsamt können erneut Stellungnahmen abgeben.

Neue Gewerbe- und Wohnfläche: Vertrag zugestimmt

Das Gewerbegebiet Eikboom soll Richtung Süden um Gewerbe- und Wohnflächen erweitert werden. Die Stadtvertreter stimmten jetzt einem städtebaulichen Vertrag mit der PEG Eikboomweg GmbH und Co KG zu, einer Tochterfirma der Ostseesparkasse Rostock. In diesem ist die Erschließung des neuen Gebietes festgeschrieben. „Der Bebauungsplan ist seit dem 4. Dezember rechtskräftig. Dort kann mit Erschließungsarbeit umgehend begonnen werden“, informierte Bauamtsleiter Norbert Sass.

Schießplatzen in Heiligendamm

Stadtvertreter Harry Klink (Freie Wähler/ KuSS) wollte den Bürgermeister beauftragen, die Schießplatzzeiten in Heiligendamm im Sommer zu überprüfen. Dafür gab es keine Mehrheit.

Glasfaser für Schulen und Rathaus

Die Stadt Bad Doberan möchte in Eigeninitiative städtische Objekte an das Glasfasernetz anschließen. Grund dafür ist, dass der von Bund und Land geförderte Ausbau des Breitbandnetzes in Bad Doberan laut Informationen des Bürgermeisters 2022 erfolgen soll. Die Beschlussvorlage wurde von der Tagesordnung genommen. „Wir haben von einem örtlichen Anbieter ein Angebot bekommen, das besser ist. Das würden wir gerne prüfen“, informierte Bürgermeister Jochen Arenz.

Von Anja Levien