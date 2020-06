Bad Doberan: Das haben die Stadtvertreter entschieden

Bad Doberan

Mehr als drei Stunden debattierten die Stadtvertreter von Bad Doberan am Montagabend im öffentlichen Teil. Hier die wichtigsten Entscheidungen in Kürze.

Touristinformation in die Mollistraße

Zu wenig Platz, zu versteckt, nicht repräsentativ: Die Touristinformation Bad Doberan soll aus dem Erdgeschoss des Rathauses ausziehen. Die Stadtvertreter stimmten bei drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen zu, dass als neuer Standort die ehemalige Bäckerfiliale in der Mollistraße angemietet wird.

Modellregion für den Tourismus

Um neue Modelle für die Finanzierung und Organisation des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern zu testen, sollen Modellregionen gebildet werden. Dafür können sich Städte beim Land bewerben. Bad Doberan, Kühlungsborn, Rerik, Nienhagen, Börgerende-Rethwisch, Kröpelin, Steffenshagen, Wittenbeck und Bastorf sollen sich unter Federführung des Verbandes Mecklenburgische Ostseebäder dafür zusammenschließen und ihr touristisches Potenzial bündeln.

Hannes Roggelin (UDI) regte an, mehr Visionen mit aufzunehmen. „Wir haben abgewogen, welche Punkte in den neun Gemeinden am wichtigsten sind“, erwiderte Tourismuschefin Danielle Zimmermann. „Wir können nicht alle Themen innerhalb von zwei Jahren abarbeiten. Daher konzentrieren wir uns auf die Kurtaxabgabe, um eine einheitliche Touristenmarke zu etablieren.“ Die Stadtvertreter stimmten zu, dass sich die Stadt am Wettbewerb beteiligt.

Neubau einer Mensa

Die Mensa der Schüler der Regionale Schule mit Grundschule „ Buchenberg“ stammt aus den 60er Jahren und ist laut Stadt durch bauliche und hygienische Mängel nicht mehr tragbar. Dass diese neu gebaut und eine zusätzliche Etage für den Hort erhalten soll, darüber waren sich die Stadtvertreter einig. Die Planungen dafür sollen jetzt ausgeschrieben werden. Zusätzliche Räume sind notwendig, da die Schule mehr Bedarf angemeldet hatte.

Neues Wohn- und Gewerbegebiet

In Bad Doberan wird ein neues Wohn- und Gewerbegebiet gebaut. Es entsteht in Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebietes Eikboom. Die Stadtvertreter stimmten den Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 40 „Erweiterung Gewerbegebiet Eikboom“ zu. Zu diesem hatte es im Vorfeld einige Diskussionen gegeben. Der Änderungsantrag von Harry Klink (KuSS), die Ferienwohnungen rauszustreichen, sowie die Erklärung, dass eine neue Straße nicht mit der im anliegenden B-Plan 13 geplanten Straße nach Althof verbunden wird, aufzunehmen, wurde abgelehnt. Bürgermeister Jochen Arenz hat angekündigt in einer ersten Änderung des B-Plans 40 besagte Straße rausstreichen zu wollen.

Rundweg für Heiligendamm

Abgelehnt wurde der Beschlussvorschlag zur Fertigstellung eines Rundweges in Heiligendamm. Die Vorlage von Harry Klink bezog sich auf einen Beschluss aus dem Jahr 2009. Einige Stadtvertreter machten in der Diskussion aber deutlich, dass das Thema der Wegebeziehungen in Heiligendamm auf der Agenda bleiben sollte. Bürgermeister Jochen Arenz informierte, dass es dazu nächste Woche Gespräche geben werden. „Wir haben auch schon Ideen entwickelt.“

Maßnahme zum Hochwasserschutz

Mit ihrer Zustimmung haben die Stadtvertreter dem Bürgermeister beauftragt, zusammen mit dem Wasser- und Bodenverband, die „Sach- und Rechtslage zur Einbeziehung und Reaktivierung des ehemaligen Rückhalte- und Speicherbeckens Althof am Althöfer Bach zu prüfen.“ Das soll dem Hochwasserschutz dienen, führte Carsten Großmann (AMU) aus.

Neue Treppe für den Berg

Die Treppe „Am Tempelberg“ soll saniert werden. Die Stadtvertreter stimmten dem Bauprogramm zu. Die Barrierefreiheit, die der Beirat für Menschen mit Behinderung in einem Schreiben an die Stadt ansprach, werden in der Planung berücksichtigt, erläuterte Bauamtsleiter Norbert Sass. Für Radfahrer oder Nutzer mit Kinderwagen werde die Anlage aber nicht geeignet sein.

Die Treppe am Tempelberg soll saniert werden. Quelle: Anja Levien

Sanitärcontainer für die Schule

Auf den Sportplatz der Regionalen Schule mit Grundschule „ Buchenberg“ soll ein Sanitärcontainer aufgestellt werden. Nur so kann die Durchführung des Sportunterrichtes sichergestellt werden. Das alte Mehrzweckgebäude war aufgrund des maroden Zustandes abgerissen wurden. Die Stadt investiert rund 78 000 Euro. Die Stadtvertreter gaben ihre Zustimmung für die überplanmäßige Ausgabe.

Corona-Sommer: Ausreichend Fläche im öffentlichen Raum

Die Beschlussvorlage der UDI-Fraktion, den Bürgermeister zu beauftragen, geeignete befristete Maßnahmen zu ergreifen, um ausreichend Fläche im öffentlichen Raum für die Touristen zu schaffen, fand keine Mehrheit.

Angebote für Jugendliche und Bürger

Ebenso wenig wurde die Vorlage von Harry Klink bestätigt, offene Angebote in den Sporthallen und auf den Sportplätzen der Stadt für Jugendliche und Burger zu schaffen. „Offene Angebote gibt es. Die Sportplätze sind frei“, sagte dazu Bürgermeister Arenz. „Jeder kann da Sport machen. Wir werden die Sporthallen in den Sommerferien aufmachen und haben da auch Gruppen, die nicht in Vereinen organisiert sind, wie zum Beispiel eine Boxgruppe.“

Abberufung Wig-Aufsichtsrat-Mitglieder

Viel diskutiert wurde kurz vor Ende des öffentlichen Teils über die Abberufung der Wig-Aufsichtsratmitglieder Uwe Schenk und Franz Berndt. Mehrere Wählergruppen hatten die Beschlüsse eingebracht mit der Begründung, dass es Zweifel am Willen der beiden Männer gebe, einen wirtschaftlichen Schaden der Wig mbH feststellen zu lassen. Dabei geht es um die wohl stark gestiegenen Kosten beim Neubau in der Bussardstraße, für die die Stadtvertreter eine Sondersitzung einberufen hatten, auf der beschlossen wurde, einen Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt zu beauftragen. Kritisiert wurde jetzt unter anderem von der UDI, KuSS und Bürgerbund, dass mit der Abberufung eine Vorverurteilung stattfinden würde. Mit 11 Ja-Stimmen, acht Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen wurde den Abberufungen zugestimmt.

Von Anja Levien