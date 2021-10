Bad Doberan: Das haben zwei Schülerinnen bei ihrem Praktikum erlebt

Bad Doberan

Ein zehntägiges Praktikum als Orientierung für ihr späteres Berufsleben – Neuntklässlerinnen des Friderico-Fransisceums in Bad Doberan haben dabei in ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche reingeschnuppert. Finja Fiege etwa arbeitet momentan im Awo-Kindergarten „Uns Windroos“ in der Kleinkindergruppe „Lachmöwen“. Um 8 Uhr startet sie jeden Morgen mit der Betreuung der 14 Kinder. „Ich arbeite sehr gern mit den Kleinen zusammen und spiele mit ihnen“, erzählt die 14-Jährige.

„Besonders interessant finde ich, wie der Alltag einer Kindergärtnerin abläuft – dieser Beruf würde auf jeden Fall für mich später mal in Frage kommen.“ Für diesen Kindergarten habe sie sich entschieden, weil sie hier schon ihren Neffen und ihre Cousinen abgeholt und bemerkt habe, wie freundlich die Mitarbeiter seien, erklärt die Gymnasiastin.

Gymnasiastin baut Bindung zu den Kindern auf

Finjas Aufgaben in der Kita sind es, auf die Kinder aufzupassen, sie bettfertig zu machen und schlafen zu legen, mit ihnen rauszugehen, beim Essen zu helfen sowie Küche und Badezimmer sauber zu halten. Am meisten hat sie aber Spaß dabei, den Kleinen beim Spielen zuzuschauen und zu sehen, wie sie untereinander kommunizieren. „Eine richtig schöne Erfahrung habe ich gemacht, als an meinem dritten Tag die kleine Victoria als erstes zu mir gekommen ist, um ,Hallo’ zu sagen“, sagt die Neuntklässlerin. „Wir haben so etwas wie eine kleine Bindung aufgebaut – wenn sie weint, kommt sie auch immer als Erstes zu mir.“

Etwas überfordert sei man, wenn ein Kind sich verletzt habe oder anfange zu weinen, gibt Finja zu: „Vor allem, wenn man sich nicht sicher ist, was passiert ist – die meisten können ja auch noch nicht richtig reden, aber so langsam habe ich den Dreh raus!“ Silke Niemann, die Finja Fiege während ihres Schülerpraktikums betreut, erzählt: „Eigentlich wollten wir ja keine Praktikumsplätze mehr vergeben, aber das tun wir nun doch, um junge Leute und Schüler auf diesen Beruf vorzubereiten.“

„Ich habe an der Rezeption direkt mit den Kunden interagiert und stand nicht im Hintergrund.“ Amelie Rasmus (15) Quelle: Ava Malchow

Amelie Rasmus hat ihr Betriebspraktikum im Campingpark Kühlungsborn schon abgeschlossen. Die 15-Jährige entschied sich für diese Stelle, weil sie später einmal Tourismuswissenschaften oder BWL studieren möchte. Außerdem ist Amelie – wegen ihres Ferienjobs in den Sommerferien und durch die Arbeit ihres Opas dort – schon länger mit dem Campingplatz bekannt. Auch ihr Arbeitstag startete um 8 Uhr morgens. Ihre Aufgaben: Tagesabläufe wie etwa den Check-in und Check-out zu begleiten, Kundenbetreuung oder auch Fragen zu beantworten.

Direkter Kontakt zu den Kunden

„Den Check-out durfte ich auch ein paar mal allein machen“, erklärt Amelie stolz. Außerdem hat die Gymnasiastin zwei Tage in der Animation gearbeitet, dazu noch renoviert, aufgeräumt, Dinge einsortiert und geputzt. „Der beste Tag während meines Praktikums war der erste Tag, als ich in der Animation war“, erinnert sich Amelie. „Da haben wir Schränke aufgebaut und ich habe mich richtig gut mit der Mitarbeiterin verstanden.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein anderer positiver Aspekt: „Ich habe an der Rezeption direkt mit den Kunden interagiert und stand nicht im Hintergrund.“ Das Praktikum habe ihr sehr gefallen, sagt Amelie Rasmus: „Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, später einmal so etwas Ähnliches zu studieren.“

Info: Die Autorin absolviert aktuell ihr Schülerpraktikum bei der OSTSEE-ZEITUNG in Bad Doberan

Von Ava Malchow