Bad Doberan

Handwerker und Händler sind vom 27. bis 29. August in Bad Doberan zu Gast und präsentieren sich von 10 bis 18 Uhr auf dem Markt „Kiek in – der Küstenmarkt“. In der alten Vogtei auf dem Klostergelände gibt es dann Holzspielzeug, eine Bürstenmanufaktur, Ketten, Ringe und Ohrstecker sowie einen Messerschleifer.

Das Blasorchester Bad Doberan feiert dieses Jahr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet am Sonnabend, 15 Uhr, ein Konzert auf dem Kamp statt. „Eigentlich wollte das Blasorchester ein großes Konzert geben. Wir schenken ihnen jetzt ein Kleines“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. Der Eintritt ist frei. Der Bereich auf dem Kamp werde mit Flatterband abgesperrt. 80 bis 100 Leute finden dann Platz, müssen sich vorher in Listen eintragen.

Anzeige

Kunstverein stimmt Ende der Sommergalerie ein

Wenig später spielt dann Bad Penny im Roten Pavillon auf dem Kamp. Beginnt ist 16.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Damit stimmt der Kunstverein Roter Pavillon auch das Ende der Sommergalerie ein. Im Pavillon sind Arbeiten von vier Mecklenburger Kunstschaffenden zu sehen. Der Blickfang mitten im Raum ist ein etwa sechs Meter langer gewebter Teppich von Sonia Sophia Henseke, der von der Decke fließt und sich auf dem Boden fortsetzt. Zu sehen sind die Arbeiten noch Donnerstag, Freitag, Sonnabend und Sonntag von 14 bis 17 und Freitag von 15 bis 18 Uhr.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Das ist am Wochenende in der Region um Wismar und Grevesmühlen los

Der Zauberer Till Frömmel lädt am Sonntag, 30. August, in seine Show „ Nordlicht“ ins Kornhaus ein. Er verspricht einen Kurzurlaub vom Alltag mit Comedy, Impro und Magie. „Mit rasanten Showeinlagen holt Till Frömmel die Zuschauer wortwörtlich mit ins Boot und lässt sie in verrückten Impro-Spielen sogar selbst ans Steuerrad – jeden Abend neu, jeden Abend anders! Eine Nachricht wird via Flaschenpost auf wundersame Weise über das weite Meer geschickt, zusammen mit den Zuschauern erweckt Till eine alte skandinavische Sage zum Leben und lässt zwei Menschen erleben, welch eigentlich unvorstellbare Verbindung zwischen ihnen möglich ist“, heißt es in der Ankündigung. Beginnt ist 18 Uhr, Tickets gibt es unter 038 203 / 622 80. Der Eintritt kostet 10 Euro, Schüler, Studenten und Schwerbehinderte zahlen 5 Euro.

Virtueller Spendenlauf am Sonntag

Einen virtuellen Spendenlauf startet das Gesundheitszentrum Schütt und Gerlach am Sonntag. Mit den Einnahmen finanziert die Doberaner Einrichtungen Geburtstagsfeiern für Kinder, die wegen Corona nicht feiern konnten. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Wer den Betrag aufs Konto der Ostseesparkasse Rostock DE62 1305 0000 0200 1030 59 mit Betreff „Virtueller Spendenlauf 30. August“ plus Name überweist, ist angemeldet. „Teilt eure Läufe, Laufstrecke, Erfahrungen usw. gerne auf unserer Facebook-Seite und markiert eure Beiträge mit ‚#laufschule_baddoberan‘“, informiert das Gesundheitszentrum.

Von Anja Levien