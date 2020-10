Bad Doberan

Musik auf der Straße, Freiluftbars oder Lichtinstallation auf dem Kamp wird es in diesem Jahr nicht geben. Statt der Kulturnacht haben sich Uta Ehlers, Leiterin des Kunsthofs, und ihr Team eine Alternative einfallen lassen. Sie nahm sich die Zeit und lief mehrere Tage lang alle Geschäfte der Innenstadt ab. „ Kulturnacht spezial heißt die Veranstaltung am 10. Oktober. Dabei entscheiden die Geschäftsinhaber, ob sie bereits ab 10 Uhr öffnen und dann bis 20 Uhr mitmachen. 17 sind bisher dabei“, so Uta Ehlers.

Kunsthofteam organisierte das Spezial mit Tombola

Das Besondere an der speziellen Kulturnacht am Sonnabend ist: „Bei uns im Kunsthof findet ab 12 Uhr eine Tombola statt. Es sind wirklich tolle und großzügige Preise dabei, das lohnt sich. Einige liegen bei uns aus, die anderen können in den Geschäften, die sie sponserten, abgeholt werden, noch am selben Tag.“ Einige Mitglieder des Kunsthofes sind ebenfalls vor Ort. „Wir freuen uns, mit den Geschäften zusammen an einem Strang zu ziehen und so mehr Leben in die Stadt zu holen in dieser etwas schwierigen Zeit“, sagte Uta Ehlers.

Anzeige

„Aber es gelten auch an diesem Tag die Corona-Auflagen. Also Maskenpflicht in den Geschäften und Sicherheitsabstand. Das ist zu beachten“, betonte sie. Außerdem: „Wer noch mitmachen möchte, schließt sich an diesem Tag einfach an“, sagte Uta Ehlers.

Galerien, Geschäfte und Wohlgefühl in Doberan

Auch der Kunstverein Roter Pavillon nimmt an der Kulturnacht spezial teil. „Wir freuen uns, als Kunstverein den Kamp nachmittags zu beleben“, Leiterin Eva Firzlaff. Quelle: Sabine Hügelland

Mit dabei ist auch der Rote Pavillon. „Wir freuen uns, als Kunstverein den Kamp nachmittags zu beleben“, sagt die Vorsitzende Eva Firzlaff. Die Ausstellung „Katz und Frosch“ mit tierischen Werken von Werner Schinko (Grafik) und Hedwig Symanzik (Plastik) kann von 14 Uhr bis 19 Uhr besucht werden. Mit großer Ausnahme darf nun doch am Nachmittag ab 16 Uhr das kleine Konzert mit Max Zeug mit Musik von Bruce Springsteen am Pavillon stattfinden. „Wenn man die Augen schließt, denkt man, der Boss spielt selbst“, sagt Eva Firzlaff. Auch dort gilt: Abstand wahren beim Zuhören, wegen der Corona-Auflagen. „Decken als Sitzgelegenheit sind mitzubringen.“

Im Yoga- und Seminarraum Neue Reihe 46b, an der Antikscheune, werden ab 9 Uhr zu verschiedenen Zeiten und Themen Schnupperkurse zur Eröffnung angeboten. Denn ab diesem Tag arbeiten Martina Haase aus der Ostseesalzgrotte und die Yogalehrerin Stephanie Oretzki neu zusammen und bieten Kurse, Therapie-Behandlungen, Massagen, Workshops, Yogakurse für jedes Alter und alle Level, auch für Schwangere, an. Außerdem gibt es Klangmassagen, Klang-Entspannungsreisen, Klangtherapie mit Gong.

Martina Haase führt in ihrer Naturheilpraxis Beratung und Therapie, Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht sowie Kurse für die Faszien und den Bewegungsapparat durch. „Unser Zentrum steht für Heilung, Entspannung und Wohlbefinden“, so Stephanie Oretzki.

Viele Geschäfte und auch der Sharks Club offen

Künstlerisch geht es weiter mit dem Alexandrinenhof. Dort öffnen die Galerie Feinart, die Galerie Meerart und De Duvenschlag. In der Molli- und den Nebenstraßen machen das Atelier Quadrados von Heidrun Klimmey, die Jeans-Oase, der Froschkönig, Zikkenstall, Wo&Men in Dress, Eddas Teeladen, Taschen und Lederwaren mit.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Am Kamp öffnen die Boutique Edle Harmonie und Siegl homestores Interieur. Das Büchergeschäft am Markt ist auch dabei. In der Alten Vogtei sind dabei die Geschäfte Drei Haselnüsse sowie der Klosterladen von Frau Heise – sie hat bis 18 Uhr geöffnet. Zum Schluss lockt der Ausklang ab 20 Uhr im Sharks Club mit einer kleinen Aftershowparty und DJ. Der Eintritt ist für alle frei: sitzen, erzählen, entspannen unter den geforderten Bedingungen. Nun wünschen sich alle Teilnehmer, dass alles gut klappt und Doberan ein kleines Stück Normalität zurückbekommt.

Zur Kulturnacht kommen jedes Jahr zwischen 7000 und 8000 Besucher. „Es ist für mich eine der schönsten Veranstaltungen in Doberan“, sagte Bürgermeister Jochen Arenz. „Doch aufgrund von Corona dürfen wir jetzt nur 1000 zulassen. Von ihnen die Namen zu erfassen, die Abstandsregeln einzuhalten, das wäre bei der Menge kaum möglich. Deshalb sagten wir als Stadt ab“, so Arenz. „Doch als kleine Vorfreude möchte ich sagen, dass wir an einem schönen Weihnachtsprogramm arbeiten und hoffen, das realisiert zu bekommen.“

Von Sabine Hügelland