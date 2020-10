Kühlungsborn

Eine besondere Lichtinstallation ist ab Sonntag, den 25. Oktober, in der Kunsthalle Kühlungsborn, Ostseeallee 48, zu sehen. Am Samstag, dem 24. Oktober, um 18.30 Uhr wird sie feierlich eröffnet. Die Ausstellung „enlighten“ hat die Hamburger Künstlerin Katrin Bethge inszeniert. Die Schau ist Teil der Lichtinstallation am Stammgastwochenende vom 27. bis 29. November.

Dafür hat die Hamburger Künstlerin Beleuchtungen für die Villa Baltic, den Ostseegrenzturm und den Konzertgarten Ost entwickelt, die von außen damit angestrahlt werden. Die Innenrauminstallation in der Kunsthalle besteht aus Projektionen, Spiegelungen und Reflexionen. Dazu ist Musik von John Eckhardt zu hören. Die Kunsthalle hat mittwochs bis sonntags von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Anzeige

Lesen Sie auch: Kunsthalle Kühlungsborn: Diese Veranstaltungen finden trotz Corona statt

Bereits am Freitag, den 23. Oktober gibt es Livemusik mit „Knopf und Zopf“ in Rerik. Karoline Frick spielt Violine und Tastenfiedel. Außerdem präsentiert sie Stepptanz. Ihr Partner, Gunnar Rieck ist unter anderem am Kontrabass, der Rhythmusgitarre und dem Honkytonk-Piano zu hören. Der Eintritt ist frei. Das Duo tritt von 11 bis 15 Uhr an der Seglerbrücke auf.

Tierisch statt musikalisch geht es auf der Kaninchenschau des Kreisverbandes Bad Doberan der Kaninchenzüchter zu. Sie beginnt am Samstag, den 24. Oktober, um 10 Uhr im Vereinsheim in Satow, Birkenweg 4. Die Teilnehmer zeigen dort rund 160 Tiere in 25 Rassen und unterschiedlichen Farben. Die Veranstaltung endet am Samstag um 17 Uhr und wird am Sonntag, den 25. Oktober, von 10 bis 15 Uhr fortgesetzt.

Von Cora Meyer