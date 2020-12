Bad Doberan

Die alten Hallen der ehemaligen Chemischen Werke in Bad Doberan sind abgerissen, der illegale Müll wurde entsorgt, der kontaminierte Boden entfernt. Jetzt soll das Areal am Walkmüller Holz neu bebaut werden. Die Auto Birne GmbH hat Interesse an dem Grundstück und möchte hier einen Großfachhandel für Autoteile errichten. Nicht das einzige Bauvorhaben an diesem Ort. Der Zweckverband Kühlung plant auf dem Grundstück nebenan den Neubau eines Sozialgebäudes. Doch für beide Bauvorhaben muss erst Baurecht geschaffen werden.

„Ich möchte gerne eine Gewerbehalle und ein Logistikzentrum für den Großhandel von Autoteilen für Audi und VW bauen“, sagt Uwe Birne. Den Handel mit Autoteilen betreibe er bereits, doch die Nachfrage sei stetig steigend. Das Unternehmen wolle sich vergrößern. 1992 hat der Geschäftsführer sich in Bad Doberan selbstständig gemacht. Er wolle am Standort festhalten. Doch mit dem derzeitig geltendem Bebauungsplan könne er seine Pläne nicht umsetzen.

Ein Bewerber für Fabrik-Grundstück

Das bestätigt Norbert Sass, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Umwelt. Der Bebauungsplan sei aus dem Jahr 1990. „Der entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen“, sagt er. Beispielsweise sehe er vor, dass nur 40 Prozent einer Gewerbefläche bebaut werden dürfe oder Gebäude nur 100 Meter lang sein sollen. Der Plan soll nun dem Vorhaben von Uwe Birne angepasst werden. Der Bad Doberaner Unternehmer ist laut Norbert Sass der einzige Interessent für das Grundstück, der das gesamte Areal erwerben möchte und förderfähig sei. Das sei wichtig. Grund: Die Revitalisierung des Grundstücks wurde zu 90 Prozent mit Fördermitteln des Landes umgesetzt. Daher muss der künftige Investor bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Rückblick: Jahrelang war das Grundstück der Chemiefabrik und spätere Industrie Kooperation Schiffbau ein Schandfleck der Stadt. Die Gebäude verfielen, der illegal entsorgte Müll auf dem Gelände nahm zu. Immer wieder war die Eigentümerfamilie aufgefordert worden, den Müll zu entfernen. Ohne Erfolg. Als diese 2013 bereit war, das Grundstück zu verkaufen, konnte kein Investor gefunden werden, obwohl die Müllbeseitigung schon damals hätte gefördert werden können. 2016 wurde dann ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das eigene Vermögen der Chemischen Werke Bad Doberan GmbH gestellt. Die Stadt erwarb das Grundstück für 20 000 Euro. Die Revitalisierung kostet rund 3,3 Millionen Euro.

Die Stadtvertreter stimmten jetzt einstimmig dafür, dass der Bebauungsplan angefasst wird. Jetzt könnte die Stadt den Planungsauftrag auslösen. „Im Februar könnte der Auslegungs- und Entwurfsbeschluss gefasst werden und nach dessen Auslegung könnte man den Bauantrag stellen“, nennt Norbert Sass die weitere Zeitschiene.

Geschichte des Grundstücks 1920 erwirbt der Fabrikant Franz Albrecht das Grundstück in Walkenhagen. 1924 wird ein Laboratorium gebaut, 1926 folgen das Kesselhaus, der Wasserturm und ein Schornstein. Es entsteht die „Chemische Fabrik“ zu Walkenhagen. Hier werden Nikotinpräparate und Tabakextrakte für die Bekämpfung von Pflanzenschädlingen hergestellt. 1930 wird die Fabrik zwangsversteigert. Die Firma Lotz&Co. wird Inhaber und gründet sie unter dem Namen „Chemische Werke“ neu. Diese bestanden von 1923 bis 1962. Die VEB Metallbearbeitung wurde 1962 gegründet, zog in die Hallen der Chemiefabrik und fusionierte 1974 mit der Industrie-Kooperation Schiffbau. Es wurden Lüftungsanlagen und kältetechnische Komponenten für den Schiffbau produziert. 1991 übergibt die Treuhand die Firma an Riedel Kältetechnik, die 1994 Insolvenz anmeldet. Harald Selck kauft den angeschlagenen Nachfolger der Industrie-Kooperation Schiffbau und baut im Gewerbegebiet Eikboom neu.

Wasserversorger möchte sich vergrößern

Die Pläne betreffen auch den Zweckverband Kühlung ( ZVK), der nördlich des ehemaligen Grundstücks der Chemischen Werke die Kläranlage Bad Doberan betreibt. Der Wasserversorger plant eine Erweiterung an dem Standort und möchte dazu gerne das Grundstück an der Straße zwischen Kläranlage und dem ehemaligen Fabrikgelände mit einbeziehen.

Blick auf das Gelände der Kläranlage in Bad Doberan. Viele Möglichkeiten für ein Wachstum gibt es nicht mehr, daher soll das Areal erweitert werden. Quelle: Rolf Barkhorn

Der Handlungsbedarf ist laut ZVK-Geschäftsführer Frank Lehmann dringend. Die Anzahl der Mitarbeiter auf der Kläranlage ist von 1994 von neun Mitarbeitern auf 29 gestiegen. Hinzu kommen sechs Auszubildende. Der Platz im Sozialgebäude, das früher die Verwaltung genutzt hat und 2008 für 22 Mitarbeiter umgebaut wurde, reiche längst nicht mehr aus: „Es sind enge Räume, es gibt nur wenig Platz und keinen Trockenraum“, sagt Lehmann. Für die Auszubildenden sei jetzt ein Toilettenwagen umgebaut und mit Duschen und Spinden ausgestattet worden. „Ein Neubau ist sehr wichtig.“

Doch auf dem Gelände ist kein Platz mehr – auch mit Blick auf eine mögliche Erweiterung der Kläranlage durch weitere Reinigungsprozesse. Daher soll auf dem Grundstück nebenan ein Funktionsbau entstehen mit Umkleidebereich, Trockenraum, Sanitärbereich. Weiterhin sei eine Halle zum Unterhalten der Fahrzeuge geplant sowie Parkplätze. „Es ist geplant, dass der Wasserlehrpfad öffentlich zugänglich gemacht wird“, sagt Frank Lehmann.

