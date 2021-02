Bad Doberan

Die Fitnessstudiobetreiber in der Region Bad Doberan sind sich einig: Sport und Bewegung sind vor allem jetzt im Lockdown besonders wichtig. Aber auch die Mitglieder der Studios können das bestätigen. Sie leiden darunter, dass ihr regelmäßiges Training an den Sportgeräten ausfällt.

Für Birgit Horstmann ist das ausfallende Training im Fitnessstudio belastend. Seit der Eröffnung 2018 hat die 49-Jährige vor dem Lockdown vier bis fünf Mal die Woche im Vital Aktiv in Bad Doberan trainiert. So hat sie ihre Herzprobleme in den Griff bekommen und muss bereits seit einiger Zeit keine Medikamente mehr nehmen. Auch ihr Selbstwertgefühle habe sich dadurch gesteigert. „Durch den Sport habe ich ein ganz anderes Körpergefühl bekommen“, meint Horstmann.

Rücken- und Kopfschmerzen durch fehlendes Training

Seit dem Ausfall des Trainings im Fitnessstudio habe sie jetzt aber Angst, dass die gesundheitlichen Probleme zurückkommen. Das würde sie bereits jetzt merken. „Meine Füße und mein Rücken schmerzen wieder und meine Beweglichkeit ist weniger geworden“, erzählt sie. Auch Kopfschmerzen habe sie nun bekommen.

Zwar bewege sich die Bad Doberanerin, die in der Fußpflege und Kosmetik arbeitet, so gut es geht draußen mit ihrem Hund und nutzt auch die Onlineangebote, ein Fitnessstudio könne das aber nicht ersetzen. Sich den Sport ärztlich verschreiben zu lassen sei für sie keine Option. „Allein schon aus mentalen Gründen“, sagt sie, „Ich bin gesund. Und damit es so bleibt, trainiere ich im Vital Aktiv.“

Genauso wichtig wie das körperliche Wohl sind für Horstmann aber auch die sozialen Kontakte, die sie dort hat. „Ich habe dort Freundschaften geschlossen und die Trainer sind immer als Ansprechpartner da“, sagt sie. Das fehle ihr jetzt sehr. Das gemeinsame Miteinander und das Wissen, dass alle mit dem gleichen Ziel ins Fitnessstudio gehen, gebe der 49-Jährigen ein Gemeinschaftsgefühl, das sie nicht mehr missen möchte. Horstmann hofft auf ein Licht am Ende des Tunnels.

„Ohne Sport geht es nicht“

Ebenso geht es André Klink aus Parkentin. Der zweifache Familienvater trainiert regelmäßig im Fit+ in Doberan und schafft sich so einen Ausgleich zu seinem Bürojob. „Jetzt nicht ins Fitnessstudio zu können ist eine Katastrophe für mich“, gibt er zu. Der 42-Jährige versucht, auch zu Hause Sport zu machen, das sei aber nur bedingt möglich.

Ihm fehlen die Geräte, mit denen er gezielt trainieren kann, um seine Schmerzen zu bekämpfen. „Ich wache morgens mit Rückenschmerzen auf und gehe dann genervt zur Arbeit“, fasst er zusammen. Daraus resultieren zudem Kopfschmerzen. Für das Familienleben sei das schwer.

Von der Möglichkeit, sich den Sport ärztlich verschreiben zu lassen, habe er bislang noch nichts gewusst. Aber er bezweifle, dass ihm das genehmigt würde. Für das Angebot von Karsten Luther, Betreiber des Fitnessstudios Fit+, die Räumlichkeiten des Fitnessstudios zu mieten sei Klink mehr als dankbar. Jedoch sei es schwierig, dort einen Termin zu bekommen. „Ohne Sport geht es nicht“, meint der Parkentiner und hofft, bald wieder regelmäßig an den Geräten trainieren zu können.

Von Gina Henning