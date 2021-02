Bad Doberan

Aufatmen für die Friseure im Land. Nach dem Corona-Gipfel am Mittwoch können sie ihre Salons am 1. März wieder für Kunden öffnen. Darüber freuen sich Karolin Pindzig und ihre Mitarbeiter aus dem Friseursalon „Karo Hair & Beauty“ in Bad Doberan und Kröpelin. „Wurde auch Zeit“, macht die 35-Jährige deutlich. Seit Donnerstagmorgen habe sie die Hotline für Termine freigegeben.

Die ersten beiden März-Wochen sei ihr Laden bereits ausgebucht. Verlängern will sie ihre Öffnungszeiten deshalb aber nicht. „Meine Kolleginnen haben kleine Kinder zu Hause, die müssen auch rechtzeitig zurück sein“, erklärt Pindzig. Seit der Nachricht, dass sie wieder öffnen darf, setze sie sich nun mit den verschärften Hygienemaßnahmen auseinander.

Auf das Arbeiten mit ihren Kunden freue sie sich aber: „Man wird ja verrückt zu Hause.“ Dennoch rechne sie mit Einbußen – denn die Unternehmerin kann aufgrund der Maßnahmen nicht so viele Kunden annehmen. Und: Von den versprochenen Corona-Hilfen habe sie noch nichts gesehen, stellt Karolin Pindzig klar.

Friseursalon von Marco Schulz noch nicht ausgebucht

Ähnlich geht es auch Marco Schulz und seinem Team vom gleichnamigen Friseursalon in Bad Doberan. Die Telefone hier werden jetzt schrittweise freigeschaltet. Ausgebucht seien sie aber noch nicht, wie der Inhaber erzählt. Ein Problem sei derzeit, dass aufgrund der Vielzahl der Anrufe kaum jemand am Telefon durchkomme. Zudem könne es schwierig werden, die Laufkundschaft in Zukunft zu bedienen.

Marco Schulz zufolge werden die Mitarbeiter in Früh- und Spätschicht eingeteilt, so dass sie sich nicht begegnen. Mit den Abstandsbestimmungen würden drei bis vier Personen gleichzeitig frisiert werden können. Zudem sollen die Öffnungszeiten nach hinten verlagert werden, um so viele Kunden wie möglich zu bedienen.

Wichtig sei dem Friseur aber, dass seine Kollegen nicht mehr, sondern anfangs erst mal weniger arbeiten, damit sie nicht schon vor der Saison überarbeitet sind. Von Corona-Hilfen hat auch er noch nichts gesehen: „Da geht nichts vorwärts.“

Manuela Genz will Öffnungszeiten verlängern

Ein wenig skeptisch ist dagegen noch Manuela Genz, die einen Salon in Bad Doberan hat. „Uns wurde schon oft etwas versprochen. Ich glaube das erst, wenn es wirklich so weit ist“, meint sie zu den geplanten Öffnungen. Jedoch freue sie sich auch darauf, ihren Kunden die Haare zu stylen. Ihr Telefon laufe seit Donnerstagmorgen schon auf Hochtouren.

Bei Manuela Genz würde immer nur ein Kunde im Laden sein. Die Abstände können so eingehalten werden: „Damit wäre auch das Arbeiten im Lockdown möglich gewesen.“ Die Unternehmerin plant aber, die Öffnungszeiten zu verlängern, um mehr Kunden unterzubekommen: „Ich war lange genug zu Hause.“

