Bad Doberan/Kühlungsborn/Rerik

Was steht in diesem Jahr an, welche Projekte können angegangen werden? Konkrete Planungen fallen aktuell schwer – denn niemand weiß, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickeln wird. Dennoch schauen die Museumsmacher in der Region rund um Bad Doberan verhalten positiv in die Zukunft. Denn Pläne sind zwar wichtig – aber in diesen Zeiten sind Flexibilität und Kreativität noch wichtiger geworden.

Unter dem Motto „Es kann nur besser werden“ lassen sich auch die Mitarbeiterinnen des Doberaner Stadt-und Bädermuseums nicht unterkriegen. Im November und Dezember des vergangenen Jahres stellten sie ihre neue Weihnachtsausstellung zusammen – in der Hoffnung, noch vor Weihnachten wieder öffnen zu können. Doch dann konnte die wunderbare Exposition „Auf ins Abenteuerland – gemeinsam durch die 90er“ niemand direkt anschauen.

Anzeige

Online-Spaziergang zurück in die 1990er

Deshalb dachten sie sich etwas Besonderes aus, das allerdings mit sehr viel Arbeit verbunden war und deshalb erst jetzt realisiert werden konnte. „Seit dem 11. Januar ist ein Online-Spaziergang durch die Räume der Sonderausstellung auf unserer Internetseite möglich“, lässt Mitarbeiterin Maren Engel wissen. „Zu sehen gibt es historisches Spielzeug und Spielwaren der 1990er-Jahre.“ Weiterhin geht die Schau auf wichtige Ereignisse aus Politik und Gesellschaft in Bad Doberan, Deutschland und der Welt in den 1990er-Jahren ein.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits 2020 dachten die Mitarbeiterinnen intensiv über neue Ausstellungen nach und fanden auch viele interessante Themen. Diese oder ein Teil dessen können, sobald es wieder losgehen darf, in diesem Jahr auch umgesetzt werden. Der Höhepunkt des Museumsjahres wird die Sonderausstellung zu „850 Jahre Kloster Doberan“ sein, die im Mai startet soll. „Dabei wird besonders auf die Entwicklung Althofs eingegangen, da hier 1171 das Zisterzienserkloster gegründet wurde“, erklärt Maren Engel.

Seit 100 Jahren darf Doberan den Beinamen „Bad“ tragen. Auch dieses Jubiläum soll sich in einer kleinen Ausstellung widerspiegeln: „Das Museumsjahr wird wie gewohnt mit einer Weihnachtsausstellung beschlossen.“ Diesmal werden sich die Museumsmacherinnen ihre Anregungen aus dem hohen Norden holen. „Wir stellen skandinavische Weihnachtsbräuche wie das Luciafest in den Mittelpunkt“, sagt die Mitarbeiterin.

Schautafeln zu „800 Jahre Kirche – Leben in Kühlungsborn “

In der Heimatstube von Kühlungsborn möchten die Mitglieder des Heimatvereins wieder ihr traditionelles Heimatfest veranstalten. Juni ist der Wunschmonat für die Veranstaltung, welche von der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn sowie dem Heimatverein durchgeführt wird.

In der Kühlungsborner Heimatstube im Haus Rolle können Besucher eine Zeitreise durch die Stadtgeschichte unternehmen. In diesem Jahr sollen auch Sonderausstellungen zur Kirchen-und Stadtgeschichte zu sehen sein. Quelle: Sabine Hügelland

Außerdem ist geplant, in der Heimatstube Schautafeln mit zeitlichen Abläufen zur Geschichte von Kühlungsborn und der evangelisch-lutherischen Kirche auszustellen. Sie entstanden 2019 zu den Feierlichkeiten „800 Jahre Kirche – Leben in Kühlungsborn“ durch Autor Dr. Jürgen Jahncke sowie Pastor Matthias Borchert. „Da es sich aber um sehr viele Aufsteller handelt, die wir aus Platzgründen unmöglich alle auf einmal zeigen können, werden sie gestaffelt und in mehreren Ausstellungen bei uns zu sehen sein“, sagt Marita Karl, Vorsitzende des Heimatvereins.

Lesen Sie auch:

Im September ist ein „Tag der offenen Tür“ angedacht. „Wenn wieder alles planmäßig laufen darf, möchten wir außerdem unsere Öffnungszeiten verlängern“, blickt Karl voraus. „Wie genau, geben wir noch rechtzeitig bekannt.“ Sie lässt auch wissen, dass der Verein in diesem Jahr die Broschüren zur Architektur und Geschichte der Ortsteile Brunshaupten und Kühlungsborn West sowie der Ostseeallee überarbeiten und wieder auflegen möchte.

Zeit wird zur Aufarbeitung des Archivs genutzt

Thomas Köhler arbeitet zurzeit das Archiv auf. Bald, so hofft er, kann er das Reriker Heimatmuseum wieder öffnen. Quelle: Sabine Hügelland

In Rerik hat Museumsleiter Thomas Köhler zurzeit immer noch genug Aufgaben – er kümmert sich beispielsweise um die Aufarbeitung des Archivs. Zwar hat Köhler wegen Corona noch keine feste Planung für 2021 gemacht, arbeitete aber bereits 2020 vor.

So wird es, wenn er wieder öffnen darf, weiterhin die kleinen und wechselnden Kunstausstellungen im Obergeschoss geben. Ebenso seine Führungen, die vom Museum aus beginnen und in denen er kurzweilig und spannend durch die Stadt und zu Großsteingräbern führt: „Ich wartet jetzt ab und lege sofort los, wenn es wieder möglich ist.“

Online-Spaziergang zur Ausstellung „Auf ins Abenteuerland – gemeinsam durch die 90er“: bad-doberan-heiligendamm.de/museum

Von Sabine Hügelland