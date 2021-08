Bad Doberan

Nach einer coronabedingten Auszeit im vergangenen Jahr lädt die Stadt Bad Doberan jetzt in der zweiten und dritten Septemberwoche zu den Seniorenfesttagen ein. Los geht’s am 6. September um 15 Uhr mit der Eröffnungsveranstaltung im Festsaal der Kreisverwaltung. Am 8. September wird eine etwa 15 Kilometer lange Radwanderung mit gemeinsamem Picknick Richtung Vorder Bollhagen, Steffenshagen, Reddelich und zurück angeboten. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Marktplatz. Einen Tag später gibt es ab 14 Uhr eine vier Kilometer lange Wanderung durch den Kellerswald – Start ist am Rathaus an der Severinstraße.

Am 10. September steigt am Kornhaus ein Grillfest mit kultureller Umrahmung – ab 15 Uhr grillt hier der Feuerwehrverein. Zu einer Gesprächsrunde mit Kaffee und Kuchen lädt am 13. September um 15 Uhr Bürgermeister Jochen Arenz in den Festsaal der Kreisverwaltung ein. Zum Abschluss der Seniorenfesttage wird am 17. September ab 14 Uhr im Kornhaus Bingo gespielt.

Für alle Veranstaltungen werden an diesem Donnerstag von 9 bis 11 Uhr Anmeldungen im Ratssaal des Rathauses entgegengenommen. Besucher sollten an diesem Tag ihren Impfausweis oder eine Bescheinigung über die Corona-Genesung mitbringen. Wer keine Bescheinigung oder den Impfausweis vorlegen kann, muss am Tag der Veranstaltung einen aktuellen Negativtest zum Coronavirus vorlegen. Darüber hinaus müssen bei allen Veranstaltungen die drei AHA-Regeln eingehalten werden (Abstand, Hygiene, Maske).

Neu ab Oktober: Nach jeder Seniorenbeiratssitzung, die immer am ersten Montag im Monat stattfindet, gibt es ab 15 Uhr eine Sprechstunde für Senioren. Hier können die Besucher Probleme, Sorgen und Anregungen mit dem Beirat besprechen.

Von Lennart Plottke