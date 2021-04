Bad Doberan

In den Kronen blitzt Licht hindurch. Der Boden duftet nach gesunder Erde. Vögel geben ein kleines Konzert. Der Wald wird immer kostbarer und für viele Ziel von Wanderungen und Spaziergängen. Auch in Städten wie Bad Doberan gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Wälder zu erkunden und zu entdecken.

Wander-App oder Karten nutzen

Der Forstamtsleiter des Forstamtes Bad Doberan Hartmut Pencz kennt die schönsten Wege in unseren Wäldern. „Ich gebe den Tipp, sich eine Wander-App zu installieren oder eine Wanderkarte zu kaufen. Ich nutze selbst solche Hilfen.“ Denn die beste App nützt nichts, wenn es keinen Handy-Empfang gibt. Da hilft nur die gute alte Papierkarte.

Der Leiter des Forstamtes Bad Doberan Hartmut Pencz vor dem Forstamt in Bad Doberan und der ältesten Kastanie (rechts) im Landkreis Rostock. Quelle: Sabine Hügelland

Der Doberaner Kellerswald mit seiner Krausen Eiche

„Wer in Doberan wandern möchte, findet im Kellerswald viele schöne Ecken“, sagt er. Fünf bis sechs Parkplätze gibt es an der Waldschranke auf dem Weg am Friedhof. „Der Kellerswald kann über verschiedene Routen erschlossen werden“, so Pencz. Wer den Rundweg nutzt, kommt wieder in Bad Doberan an. Die Waldschneise verläuft gerade durch und endet an einem anderen Weg, wo es die Möglichkeit gibt, links oder rechts abzubiegen. „Doch egal, wo man entlang geht, man findet wieder einen Weg zurück zum Friedhof und kommt zum Auto“, sagt der Forstamtsleiter. Wer den Weg rechts herum läuft, findet die uralte „Krause Eiche“, die ihren Namen wegen des zerrupften Aussehens erhielt und ein gutes Fotomotiv ist. Unweit davon befindet sich eine Schutzhütte.

Die Krause Eiche im Doberaner Kellerswald ist ein Hingucker. Daneben befindet sich ein Unterstand. Quelle: Sabine Hügelland

Viel gibt es im Hütter Wohld zu entdecken

Sehr beeindruckend ist der Hütter Wohld, mit einer Teichkette gesegnet, die von Mönchen zu Beginn der Siedlungsgeschichte handgeschachtet wurden. Sie werden Ende des 13. Jahrhunderts erstmals erwähnt. Im Naturschutzgebiet gibt es etliche Wege – auch einen Pilgerweg – entlang der Klosterteiche. Einige beginnen an der Hassdorfer Kante und an der Südseite des Hütter Wohlds. Wer die Südseite nutzt, kommt auf die Forstmeisterschneise zur Kleingartenanlage am Fischereihof. Am Schneiseneingang kann das Auto abgestellt werden, einige wenige Plätze sind vorhanden. Im Hütter Wohld mit seinem Naturschutzgebiet befinden sich auch Bestände von um die 90 Jahre alten Douglasien, einer nordamerikanischen Baumart. „Das sieht toll aus“, sagt Pencz. „Auf den Hängen und in den Senken existieren außerdem noch wunderschöne Eichenbestände.“

„Dieser Wald mit der Kühlung zusammen besitzt eine eigene Klimastufe. Es herrschen andere Niederschlagsverhältnisse, die für das Waldwachstum von Vorteil sind“, so der Fachmann. „Es gibt bis heute weniger Waldschäden als in anderen Wädern, weil die Wasserversorgung noch gegeben ist.“ Und er weist auf einen besonderen Bewohner hin: „Die Mopsfledermaus liebt alte Buchenwälder. „Deshalb müssen wir dort, wo sie vorkommt, auch mit der Bewirtschaftung Rücksicht nehmen.“

In der Nähe des Fischereihofs Detlefsen in Hütter Wohld bei Parkentin liegen die Wandertouren durch den Hütter Wohld. Im Fischereihof können sich Wanderer mit Fisch stärken. Quelle: Sabine Hügelland

Vor dem Fischereihof befinden sich Parkplätze. Und wer nach der Wanderung hungrig ist, der kann sich auf dem Hof mit frisch geräuchertem Fisch und anderem stärken. Direkt entlang der schönen Teiche, von denen einige dicht mit Schilf bewachsen sind, in denen sich die Wasservögel verstecken, verläuft ein Weg über das hügelige Gelände. Es gibt Sitzmöglichkeiten auf den Dämmen und eine kleine Steinbrücke. Viele Bäume sind bemoost und es gibt auffällig viele verschiedene Singvögel dort: ein Genuss für die Ohren. Rundwege führen sicher wieder zurück zu den Ausgangspunkten.

Einwohnerin wünscht sich mehr Respekt von Spaziergängern für den Wald

Eine Anwohnerin ist jedoch skeptisch, was noch mehr Besucher im Hütter Wohld betrifft: „Es kamen zu viele. Seit Corona verdreckt der Wald. Flaschen, Dosen, Tüten, Mundschutze und viele Taschentücher liegen rum. Leider gibt es nicht genug Abfallbehälter“, sagt Berit Detlefsen. „Ich verstehe ja, dass der Wald attraktiver geworden ist. Aber Dreck muss doch nicht sein. Hunde schnüffeln daran und könnten das auch fressen. Auch für Kinder ist das gefährlich.“

Berit Detlefsen liebt es, im Hütter Wohld Spaziergänge zu machen. Sie wünscht sich, dass die vielen Spaziergänger, die durch Corona zugenommen haben, achtsamer mit dem Wald umgehen. Quelle: Sabine Hügelland

Der Gespensterwald ist beliebtes Ausflugsziel

Der Gespensterwald im Ostseebad Nienhagen ist sehr beliebt bei Einheimischen und Gästen. Er punktet mit schönen Ostseeblicken und den knorrig gewachsenen Bäumen die immer wieder als Filmkulisse dienen. Der Ostseeküstenwanderweg E9 führt gerade durch in Richtung Börgerende. Es gibt jedoch auch andere Wege, die diesen dann kreuzen.

Der Gespensterwald in Nienhagen liegt an der See und ist traumhaft schön. Quelle: Sabine Hügelland

„Wer ein wenig einsamer laufen möchte, dem möchte ich die Fulgenkoppel ans Herz legen“, sagt Hartmut Pencz. Am alten Forstamt in Ivendorf, kurz vor der Revierförsterei, geht es links in den Wald hinein. „Wenn man dort dem Weg folgt, kommt man zu einer kleinen Obstwiese. Wenn die Sonne scheint, ist es dort besonders schön.“ Ein Rundweg existiert dort allerdings nicht. „Aber man ist weitgehend allein.“ Hartmut Pencz ist Freund der Historie und lässt noch wissen: „Auf der Straße durch Fulgenkoppel lief bereits Napoleon mit seinen Truppen. Von dort aus drang er bis nach Moskau vor.“

Waldanemonen, auch Buschwindröschen genannt, blühen jetzt an vielen Stellen in allen Wäldern. Quelle: Sabine Hügelland

Unsere Wälder sind einzigartig. Genießen wir sie, ohne sie zu zerstören und zu verschmutzen! Sie sind voller Geschichten, vielfältiger Tierwelt und einzigartiger Flora und Fauna.

Von Sabine Hügelland