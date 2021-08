Bad Doberan: Das wünschen sich Jugendliche für den neuen Skatepark

Bad Doberan

Sie sind jung, sie sind cool und treffen sich auf der Skatebahn. Doch die muss nun weichen. Ersatz soll am Drümpel geschaffen werden. Dafür haben die Jugendlichen selbst Ideen entwickelt.

Bisher befindet sich die Skatebahn in Bad Doberan an der Regionalen Schule am Kamp und soll aufgrund eines Hortneubaus verlegt werden. Doberans Bürgermeister Jochen Arenz möchte nicht über die Köpfe derjenigen hinweg entscheiden, die sie später nutzen. Er gab den Jugendlichen die Möglichkeit, bei der Planung mitzureden, was für Hindernisse dort einmal stehen sollen.

Am Sonnabend waren er, der Ausschuss-Vorsitzende des Kinder-und Jugendbeirates Justin Metelmann, die Ansprechpartnerin des Internationalen Bundes (IB) für mobile Kinder-und Jugendsozialarbeit und des Jugendclubs, Michelle-Marie Nickel sowie Carsten Großmann vom Bauausschuss der Stadt auf der Skatebahn, um mit den Jugendlichen noch einmal über deren Wünsche bezüglich des neuen Spiel- und Skateparks zu sprechen. „Wir hatten ja bereits eine Befragung. Jetzt geht es um weitere Ideen“, sagte Michelle-Marie Nickel.

Jugendliche konnten das Konzept einsehen

An die 20 Jugendliche waren dort. „Ihr wisst ja, dass dieser Skatepark verlegt werden muss“, so Jochen Arenz. Zum besseren Verständnis lagen Pläne aus, die zeigten, welcher Standort anvisiert wird. Wie er aussieht, welches Bauunternehmen damit beauftragt werden soll und das Konzept des Spiel- und Skateparks.

Erarbeitet haben es fünf Jugendliche. Darunter auch Timon Westermann: „Wir haben versucht, beide Bereiche, also Street und Park gleichermaßen zu berücksichtigen.“ Dies scheint gelungen. Er selbst ist BMX-Sportler.

Lieber Beton als Metall-Hindernisse

Die Jugendlichen wünschen sich vor allem Beton als neue Hindernisse, weil sich zeigte, dass die alten aus Metall doch Schwächen haben. So wurden an einem Schrauben entfernt, was zu einer erheblichen Geräuschkulisse führt. Marlin gab zu bedenken, dass die Plattform von einem Hindernis unbedingt größer gestaltet werden müsse und das Geländer dagegen wegfallen könnte oder anders gestaltet werden sollte. Timo wünschte sich einen Bowl, der wie ein Pool gestaltet ist.

Als das Gespräch auf die alte Bushaltestelle kam, die jetzt einen Unterstand bildet, gingen die Meinungen auseinander. Felix gab zu bedenken, dass es dort bei Regen doch sehr unangenehm sei, weil sie zum Teil offen ist. Einen geschlossenen Unterstand lehnte Jochen Arenz jedoch ab, um vorzubeugen, dass er für anderweitige Treffen von Einwohnern genutzt werden könnte. Ein oder zwei Sonnensegel, die, clever gesetzt, einen guten Kompromiss bilden würden, kamen zur Diskussion. Damit schienen die Jugendlichen einverstanden.

Bad Doberans Bürgermeister (hinten rechts) und Vertreter des Kinder-und Jugendbeirates diskutierten den geplanten neuen Skatepark mit den Jugendlichen, die ihn einmal nutzen werden. Quelle: Sabine Hügelland

Drümpel eignet sich gut für die neue Skatebahn

Der Drümpel ist aus der heutigen Sicht der beste dafür geeignete Platz, weil es keine nahen Anwohner gibt. Dennoch muss nun ein Lärmgutachten darüber entscheiden, ob es dort zur Ausführung kommt. Die Flächen gilt es für eine Skaterbahn, BMX-Parcours und die Naherholung zu entwickeln. Die Jugendlichen schienen zufrieden. Selbst als Arenz nachhakte: „Wir haben Reserven, gibt es etwas, was ihr noch haben wollt?“, kamen kaum weitere Vorschläge.

Für und Wider zum neuen Platz

Die Fläche am Drümpel ist um die 600 Quadratmeter groß. Die Stärke ist die zentrale Lage. Ein Supermarkt und der Bahnhof befinden sich in seiner Nähe. Das Gelände besitzt zudem gerade Ebenen. Die Schwäche ist die notwendige regelmäßige Reinigung, bedingt durch den Blätterfall der Bäume.

Das Risiko wäre, bei falscher Planung, dass der Park ungenutzt bleibt. Die Kosten damit in den Sand gesetzt wären. Die Chance liegt darin, das Gebiet neu zu nutzen und den Jugendlichen einen modernen Skatepark bieten zu können.

Das vorgeschlagene Bauunternehmen heißt Populär Handcrafted Skateparks. Acht Objekte wurden aus deren Katalog ausgewählt und am Sonnabend besprochen. Einwände gab es keine.

Nach Stralsund in die Skatehalle fahren

„Über Instagram werde ich weiterhin die Entwicklungen posten“, so Arenz. Dort schauten sich auch die Jugendlichen bisher an, was für sie geplant wurde. Als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit erhalten sie die Möglichkeit, im September nach Stralsund in die Skatehalle zu fahren. Der Unkostenbeitrag von einem Euro dürfte für alle zu stemmen sein.

Von Sabine Hügelland